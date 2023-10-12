https://ria.ru/20231012/lamborghini-1902359518.html
Стала известна причина возгорания суперкара Lamborghini в Москве
Стала известна причина возгорания суперкара Lamborghini в Москве - РИА Новости, 13.10.2023
Стала известна причина возгорания суперкара Lamborghini в Москве
Экспертиза признала, что сгоревший летом в центре Москвы Lamborghini был неисправен, водитель Кирилл Семенов требует в суде 2,2 миллиона рублей с компании по... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-12T19:04
2023-10-12T19:04
2023-10-13T08:20
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Экспертиза признала, что сгоревший летом в центре Москвы Lamborghini был неисправен, водитель Кирилл Семенов требует в суде 2,2 миллиона рублей с компании по прокату автомобилей, рассказала РИА Новости его адвокат Ольга Лукманова. В начале августа в Хилковом переулке полностью сгорел спорткар Lamborghini, который водитель взял в прокат. Возгорание потушили, люди не пострадали. "Готова экспертиза, по результатам которой было установлено, что ИП "Эрдес" предоставила автомобиль технически неисправным и поэтому произошло возгорание", - сказала Лукманова. По ее словам, внутри машины сгорели 1,7 миллиона рублей, еще 2 миллиона Семенов успел спасти - они сгорели частично, и Сбербанк их восстановил. "Мы подали в Пресненский суд заявление о взыскании денежной компенсации 1,7 млн рублей. Также просим возместить моральный ущерб 300 тысяч и авансовый платеж 200 тысяч рублей, которые он заплатил за сутки аренды и ему не вернул прокатчик", - добавила собеседница. Она заявила, что Семенов последние четыре года брал в этом автосалоне люксовые машины "и каждый раз были какие-то неполадки: то колесо плохо закручено, то лампочки выскакивали". "Коммерсант" ранее сообщал, что представители автосалона после пожара требовали от Семенова расписку об ответственности за сгоревший Lamborghini. Оказалось, что ввезенный в 2022 году в Россию Lamborghini имеет оценочную стоимость 35 миллионов рублей, однако был застрахован только на 17,5 миллионов, а потому молодому человеку якобы надо заплатить разницу, писала газета.
https://ria.ru/20220624/dtp-1797723341.html
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происшествия, москва, россия, lamborghini, авто
Происшествия, Москва, Россия, Lamborghini, Авто
Стала известна причина возгорания суперкара Lamborghini в Москве
Адвокат: сгоревший летом в центре Москвы Lamborghini был неисправен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Экспертиза признала, что сгоревший летом в центре Москвы Lamborghini был неисправен, водитель Кирилл Семенов требует в суде 2,2 миллиона рублей с компании по прокату автомобилей, рассказала РИА Новости его адвокат Ольга Лукманова.
В начале августа в Хилковом переулке полностью сгорел спорткар Lamborghini, который водитель взял в прокат. Возгорание потушили, люди не пострадали.
В центре Москвы Mercedes вылетел на тротуар и сгорел
"Готова экспертиза, по результатам которой было установлено, что ИП "Эрдес" предоставила автомобиль технически неисправным и поэтому произошло возгорание", - сказала Лукманова.
По ее словам, внутри машины сгорели 1,7 миллиона рублей, еще 2 миллиона Семенов успел спасти - они сгорели частично, и Сбербанк их восстановил.
"Мы подали в Пресненский суд заявление о взыскании денежной компенсации 1,7 млн рублей. Также просим возместить моральный ущерб 300 тысяч и авансовый платеж 200 тысяч рублей, которые он заплатил за сутки аренды и ему не вернул прокатчик", - добавила собеседница.
Она заявила, что Семенов последние четыре года брал в этом автосалоне люксовые машины "и каждый раз были какие-то неполадки: то колесо плохо закручено, то лампочки выскакивали".
"Коммерсант" ранее сообщал, что представители автосалона после пожара требовали от Семенова расписку об ответственности за сгоревший Lamborghini. Оказалось, что ввезенный в 2022 году в Россию
Lamborghini имеет оценочную стоимость 35 миллионов рублей, однако был застрахован только на 17,5 миллионов, а потому молодому человеку якобы надо заплатить разницу, писала газета.
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