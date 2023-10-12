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Эксперт спрогнозировал снижение курса доллара после указа Путина - РИА Новости, 12.10.2023
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11:03 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/kurs-1902202197.html
Эксперт спрогнозировал снижение курса доллара после указа Путина
Эксперт спрогнозировал снижение курса доллара после указа Путина - РИА Новости, 12.10.2023
Эксперт спрогнозировал снижение курса доллара после указа Путина
Курс доллара к концу октября может опуститься до 90-95 рублей вслед за указом президента РФ об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров, считает... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:03
2023-10-12T11:03
экономика
россия
евгений локтюхов
промсвязьбанк
владимир путин
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Курс доллара к концу октября может опуститься до 90-95 рублей вслед за указом президента РФ об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Кабмин РФ в среду вечером сообщил, что президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами. "В сочетании с увеличением налоговых выплат (в том числе и начала разовых выплат разового налога на сверхприбыль по льготной ставке) в этом месяце это даёт нам основания понизить прогнозный ориентир курса доллара на конец месяца с 95-100 рублей до 90-95 рублей", - комментирует Локтюхов. Долгожданное решение властей об ужесточении мер валютного контроля позволит устранить сформировавшийся навес спроса над предложением валюты, - следствие искажения валютной структуры платежного баланса, вызванное в свою очередь ростом экспортных расчетов в рублях при большей доле валютных расчетов за импорт и оттока капитала, поясняет эксперт. Он также замечает, что утром курс доллара уже активно отыгрывает перспективы скорого увеличения предложения валюты, откатившись к уровню 97 рублей. Высокая волатильность на валютном рынке в течение дня останется высокой, уверен эксперт. Целевой диапазон дня - 95-98,5 рублей, но не исключены попытки пробить нижнюю его границу, заключает Локтюхов. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.16 мск падает на 3,5 рубля, до 96,70 рубля, юаня – на 46 копеек, до 13,25 рубля, евро – на 3,63 рубля, до 102,86 рубля.
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экономика, россия, евгений локтюхов, промсвязьбанк, владимир путин
Экономика, Россия, Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк, Владимир Путин
Эксперт спрогнозировал снижение курса доллара после указа Путина

Локтюхов: доллар после указа о валютном контроле может снизиться до 90-95 рублей

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Курс доллара к концу октября может опуститься до 90-95 рублей вслед за указом президента РФ об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
Кабмин РФ в среду вечером сообщил, что президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами.
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"В сочетании с увеличением налоговых выплат (в том числе и начала разовых выплат разового налога на сверхприбыль по льготной ставке) в этом месяце это даёт нам основания понизить прогнозный ориентир курса доллара на конец месяца с 95-100 рублей до 90-95 рублей", - комментирует Локтюхов.
Долгожданное решение властей об ужесточении мер валютного контроля позволит устранить сформировавшийся навес спроса над предложением валюты, - следствие искажения валютной структуры платежного баланса, вызванное в свою очередь ростом экспортных расчетов в рублях при большей доле валютных расчетов за импорт и оттока капитала, поясняет эксперт.
Он также замечает, что утром курс доллара уже активно отыгрывает перспективы скорого увеличения предложения валюты, откатившись к уровню 97 рублей. Высокая волатильность на валютном рынке в течение дня останется высокой, уверен эксперт. Целевой диапазон дня - 95-98,5 рублей, но не исключены попытки пробить нижнюю его границу, заключает Локтюхов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.16 мск падает на 3,5 рубля, до 96,70 рубля, юаня – на 46 копеек, до 13,25 рубля, евро – на 3,63 рубля, до 102,86 рубля.
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ЭкономикаРоссияЕвгений ЛоктюховПромсвязьбанкВладимир Путин
 
 
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