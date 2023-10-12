Рейтинг@Mail.ru
Росэксимбанк выдает кредиты для экспортеров высокотехнологичной продукции - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/kredity-1902290369.html
Росэксимбанк выдает кредиты для экспортеров высокотехнологичной продукции
Росэксимбанк выдает кредиты для экспортеров высокотехнологичной продукции - РИА Новости, 12.10.2023
Росэксимбанк выдает кредиты для экспортеров высокотехнологичной продукции
Экспортерам высокотехнологичной продукции с середины этого года доступен кредит "Деньги на экспорт" Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) до 50 миллионов... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:52
2023-10-12T15:52
экономика
росэксимбанк
россия
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
кредиты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928701_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be283c03d8435e0fbc868c2879a82944.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Экспортерам высокотехнологичной продукции с середины этого года доступен кредит "Деньги на экспорт" Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) до 50 миллионов рублей, в рамках этого кредита предприятия могут оперативно получать финансирование для оплаты расходов, связанных с исполнением экспортных контрактов, сообщает центр."АО Росэксимбанк традиционно обладает широкой универсальной линейкой кредитных продуктов. В чем уникальность кредита "Денег на экспорт"? Особенностью данной услуги является отсутствие требования о предоставлении залогов и низкая процентная ставка. Благодаря этому, предприниматели могут получить сумму до 100 миллионов рублей на срок до двух лет по ставке всего 5,5% годовых. Необходимо отметить, что принимаются только заявки от экспортеров высокотехнологичной продукции (в соответствии с классификацией, отраженной в приказе №3092 Минпромторга от 16.09.2020г.).РЭЦ добавляет, что "важно также отметить, что специалисты Росэксимбанка откалибровали внутренние механизмы отбора заемщиков таким образом, что рассмотрение запроса, одобрение кредита и оформление документов занимает всего за две недели со дня предоставления экспортером необходимых документов."Росэксимбанк готов поддержать компании страны, экспортирующие высокотехнологичную продукцию, в их стремлении к развитию внешнеэкономической деятельности. Кредит "Деньги на экспорт" - это отличная возможность для некрупных экспортеров получить доступную финансовую помощь в онлайн-режиме, без залогов и по уникальной цене", - уточнил заместитель председателя правления Росэксимбанка Роман Смагин.
https://ria.ru/20231004/vebinar-1900491882.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8aedbac6540a09add37809baa1c638fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, росэксимбанк, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), кредиты
Экономика, Росэксимбанк, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Кредиты

Росэксимбанк выдает кредиты для экспортеров высокотехнологичной продукции

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Экспортерам высокотехнологичной продукции с середины этого года доступен кредит "Деньги на экспорт" Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) до 50 миллионов рублей, в рамках этого кредита предприятия могут оперативно получать финансирование для оплаты расходов, связанных с исполнением экспортных контрактов, сообщает центр.
"АО Росэксимбанк традиционно обладает широкой универсальной линейкой кредитных продуктов. В чем уникальность кредита "Денег на экспорт"? Особенностью данной услуги является отсутствие требования о предоставлении залогов и низкая процентная ставка. Благодаря этому, предприниматели могут получить сумму до 100 миллионов рублей на срок до двух лет по ставке всего 5,5% годовых. Необходимо отметить, что принимаются только заявки от экспортеров высокотехнологичной продукции (в соответствии с классификацией, отраженной в приказе №3092 Минпромторга от 16.09.2020г.).
РЭЦ добавляет, что "важно также отметить, что специалисты Росэксимбанка откалибровали внутренние механизмы отбора заемщиков таким образом, что рассмотрение запроса, одобрение кредита и оформление документов занимает всего за две недели со дня предоставления экспортером необходимых документов.
"Росэксимбанк готов поддержать компании страны, экспортирующие высокотехнологичную продукцию, в их стремлении к развитию внешнеэкономической деятельности. Кредит "Деньги на экспорт" - это отличная возможность для некрупных экспортеров получить доступную финансовую помощь в онлайн-режиме, без залогов и по уникальной цене", - уточнил заместитель председателя правления Росэксимбанка Роман Смагин.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
РЭЦ проведет вебинар о господдержке экспортеров в 2023 и планах на 2024 год
4 октября, 16:51
 
ЭкономикаРосэксимбанкРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Кредиты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала