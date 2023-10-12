https://ria.ru/20231012/kredity-1902290369.html

Росэксимбанк выдает кредиты для экспортеров высокотехнологичной продукции

Росэксимбанк выдает кредиты для экспортеров высокотехнологичной продукции - РИА Новости, 12.10.2023

Росэксимбанк выдает кредиты для экспортеров высокотехнологичной продукции

Экспортерам высокотехнологичной продукции с середины этого года доступен кредит "Деньги на экспорт" Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) до 50 миллионов... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:52

2023-10-12T15:52

2023-10-12T15:52

экономика

росэксимбанк

россия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

кредиты

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Экспортерам высокотехнологичной продукции с середины этого года доступен кредит "Деньги на экспорт" Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) до 50 миллионов рублей, в рамках этого кредита предприятия могут оперативно получать финансирование для оплаты расходов, связанных с исполнением экспортных контрактов, сообщает центр."АО Росэксимбанк традиционно обладает широкой универсальной линейкой кредитных продуктов. В чем уникальность кредита "Денег на экспорт"? Особенностью данной услуги является отсутствие требования о предоставлении залогов и низкая процентная ставка. Благодаря этому, предприниматели могут получить сумму до 100 миллионов рублей на срок до двух лет по ставке всего 5,5% годовых. Необходимо отметить, что принимаются только заявки от экспортеров высокотехнологичной продукции (в соответствии с классификацией, отраженной в приказе №3092 Минпромторга от 16.09.2020г.).РЭЦ добавляет, что "важно также отметить, что специалисты Росэксимбанка откалибровали внутренние механизмы отбора заемщиков таким образом, что рассмотрение запроса, одобрение кредита и оформление документов занимает всего за две недели со дня предоставления экспортером необходимых документов."Росэксимбанк готов поддержать компании страны, экспортирующие высокотехнологичную продукцию, в их стремлении к развитию внешнеэкономической деятельности. Кредит "Деньги на экспорт" - это отличная возможность для некрупных экспортеров получить доступную финансовую помощь в онлайн-режиме, без залогов и по уникальной цене", - уточнил заместитель председателя правления Росэксимбанка Роман Смагин.

https://ria.ru/20231004/vebinar-1900491882.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, росэксимбанк, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), кредиты