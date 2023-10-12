https://ria.ru/20231012/kredity-1902290369.html
Росэксимбанк выдает кредиты для экспортеров высокотехнологичной продукции
Росэксимбанк выдает кредиты для экспортеров высокотехнологичной продукции - РИА Новости, 12.10.2023
Росэксимбанк выдает кредиты для экспортеров высокотехнологичной продукции
Экспортерам высокотехнологичной продукции с середины этого года доступен кредит "Деньги на экспорт" Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) до 50 миллионов... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:52
2023-10-12T15:52
2023-10-12T15:52
экономика
росэксимбанк
россия
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
кредиты
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Экспортерам высокотехнологичной продукции с середины этого года доступен кредит "Деньги на экспорт" Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) до 50 миллионов рублей, в рамках этого кредита предприятия могут оперативно получать финансирование для оплаты расходов, связанных с исполнением экспортных контрактов, сообщает центр."АО Росэксимбанк традиционно обладает широкой универсальной линейкой кредитных продуктов. В чем уникальность кредита "Денег на экспорт"? Особенностью данной услуги является отсутствие требования о предоставлении залогов и низкая процентная ставка. Благодаря этому, предприниматели могут получить сумму до 100 миллионов рублей на срок до двух лет по ставке всего 5,5% годовых. Необходимо отметить, что принимаются только заявки от экспортеров высокотехнологичной продукции (в соответствии с классификацией, отраженной в приказе №3092 Минпромторга от 16.09.2020г.).РЭЦ добавляет, что "важно также отметить, что специалисты Росэксимбанка откалибровали внутренние механизмы отбора заемщиков таким образом, что рассмотрение запроса, одобрение кредита и оформление документов занимает всего за две недели со дня предоставления экспортером необходимых документов."Росэксимбанк готов поддержать компании страны, экспортирующие высокотехнологичную продукцию, в их стремлении к развитию внешнеэкономической деятельности. Кредит "Деньги на экспорт" - это отличная возможность для некрупных экспортеров получить доступную финансовую помощь в онлайн-режиме, без залогов и по уникальной цене", - уточнил заместитель председателя правления Росэксимбанка Роман Смагин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, росэксимбанк, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), кредиты
Экономика, Росэксимбанк, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Кредиты
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Экспортерам высокотехнологичной продукции с середины этого года доступен кредит "Деньги на экспорт" Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) до 50 миллионов рублей, в рамках этого кредита предприятия могут оперативно получать финансирование для оплаты расходов, связанных с исполнением экспортных контрактов, сообщает центр.
"АО Росэксимбанк традиционно обладает широкой универсальной линейкой кредитных продуктов. В чем уникальность кредита "Денег на экспорт"? Особенностью данной услуги является отсутствие требования о предоставлении залогов и низкая процентная ставка. Благодаря этому, предприниматели могут получить сумму до 100 миллионов рублей на срок до двух лет по ставке всего 5,5% годовых. Необходимо отметить, что принимаются только заявки от экспортеров высокотехнологичной продукции (в соответствии с классификацией, отраженной в приказе №3092 Минпромторга
от 16.09.2020г.).
РЭЦ добавляет, что "важно также отметить, что специалисты Росэксимбанка откалибровали внутренние механизмы отбора заемщиков таким образом, что рассмотрение запроса, одобрение кредита и оформление документов занимает всего за две недели со дня предоставления экспортером необходимых документов.
"Росэксимбанк готов поддержать компании страны, экспортирующие высокотехнологичную продукцию, в их стремлении к развитию внешнеэкономической деятельности. Кредит "Деньги на экспорт" - это отличная возможность для некрупных экспортеров получить доступную финансовую помощь в онлайн-режиме, без залогов и по уникальной цене", - уточнил заместитель председателя правления Росэксимбанка Роман Смагин.
РЭЦ проведет вебинар о господдержке экспортеров в 2023 и планах на 2024 год