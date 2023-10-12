https://ria.ru/20231012/kpp-1902278713.html

МВД Латвии подготовило проект о закрытии двух КПП на границе с Россией

МВД Латвии подготовило проект о закрытии двух КПП на границе с Россией - РИА Новости, 12.10.2023

МВД Латвии подготовило проект о закрытии двух КПП на границе с Россией

МВД Латвии подготовило проект о приостановке с 16 октября работы двух КПП на границе с РФ, в том числе Виентули - единственный наземный погранпункт, через... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:29

2023-10-12T15:29

2023-10-12T15:52

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. МВД Латвии подготовило проект о приостановке с 16 октября работы двух КПП на границе с РФ, в том числе Виентули - единственный наземный погранпункт, через который в Россию с понедельника могут въезжать граждане Украины, сообщил в четверг портал LSM.Ранее правительство РФ утвердило особый порядок въезда в Россию граждан Украины из третьих стран, это временная мера: с полуночи 16 октября они смогут въезжать в страну только через автомобильный пункт пропуска Лудонка в Псковской области (с латвийской стороны Виентули) и через Шереметьево."Министерство внутренних дел Латвии подготовило проект постановления правительства о приостановке работы пунктов пропуска через границу Педедзе и Виентули, реагируя на решение России существенно ограничить возможности въезда граждан Украины из третьих стран", - говорится в сообщении.Издание отмечает, что работу КПП планируется остановить с 16 октября, МИД Латвии обязуется сообщить о решении Риги российской стороне."Это решение (России) свидетельствует, что на латвийско-российской границе создаются условия, которые могут существенно повлиять на общественный порядок и создать угрозу национальной безопасности", - приводит издание заявление МВД.Ранее Латвия приостановила работу одного из двух погранпунктов на границе с Белоруссией Силене "для предотвращения угроз нелегальной миграции".

https://ria.ru/20230929/veschanie-1899512696.html

https://ria.ru/20230919/latviya-1897255444.html

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