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МВД Латвии подготовило проект о закрытии двух КПП на границе с Россией - РИА Новости, 12.10.2023
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15:29 12.10.2023 (обновлено: 15:52 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/kpp-1902278713.html
МВД Латвии подготовило проект о закрытии двух КПП на границе с Россией
МВД Латвии подготовило проект о закрытии двух КПП на границе с Россией - РИА Новости, 12.10.2023
МВД Латвии подготовило проект о закрытии двух КПП на границе с Россией
МВД Латвии подготовило проект о приостановке с 16 октября работы двух КПП на границе с РФ, в том числе Виентули - единственный наземный погранпункт, через... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:29
2023-10-12T15:52
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. МВД Латвии подготовило проект о приостановке с 16 октября работы двух КПП на границе с РФ, в том числе Виентули - единственный наземный погранпункт, через который в Россию с понедельника могут въезжать граждане Украины, сообщил в четверг портал LSM.Ранее правительство РФ утвердило особый порядок въезда в Россию граждан Украины из третьих стран, это временная мера: с полуночи 16 октября они смогут въезжать в страну только через автомобильный пункт пропуска Лудонка в Псковской области (с латвийской стороны Виентули) и через Шереметьево."Министерство внутренних дел Латвии подготовило проект постановления правительства о приостановке работы пунктов пропуска через границу Педедзе и Виентули, реагируя на решение России существенно ограничить возможности въезда граждан Украины из третьих стран", - говорится в сообщении.Издание отмечает, что работу КПП планируется остановить с 16 октября, МИД Латвии обязуется сообщить о решении Риги российской стороне."Это решение (России) свидетельствует, что на латвийско-российской границе создаются условия, которые могут существенно повлиять на общественный порядок и создать угрозу национальной безопасности", - приводит издание заявление МВД.Ранее Латвия приостановила работу одного из двух погранпунктов на границе с Белоруссией Силене "для предотвращения угроз нелегальной миграции".
https://ria.ru/20230929/veschanie-1899512696.html
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латвия, россия, в мире
Латвия, Россия, В мире
МВД Латвии подготовило проект о закрытии двух КПП на границе с Россией

LSM: МВД Латвии подготовило проект о приостановке работы 2-х КПП на границе с РФ

CC BY-SA 3.0 / W0zny / КПП на российско-латвийской границе
КПП на российско-латвийской границе - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
CC BY-SA 3.0 / W0zny /
КПП на российско-латвийской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. МВД Латвии подготовило проект о приостановке с 16 октября работы двух КПП на границе с РФ, в том числе Виентули - единственный наземный погранпункт, через который в Россию с понедельника могут въезжать граждане Украины, сообщил в четверг портал LSM.
Ранее правительство РФ утвердило особый порядок въезда в Россию граждан Украины из третьих стран, это временная мера: с полуночи 16 октября они смогут въезжать в страну только через автомобильный пункт пропуска Лудонка в Псковской области (с латвийской стороны Виентули) и через Шереметьево.
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"Министерство внутренних дел Латвии подготовило проект постановления правительства о приостановке работы пунктов пропуска через границу Педедзе и Виентули, реагируя на решение России существенно ограничить возможности въезда граждан Украины из третьих стран", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что работу КПП планируется остановить с 16 октября, МИД Латвии обязуется сообщить о решении Риги российской стороне.
"Это решение (России) свидетельствует, что на латвийско-российской границе создаются условия, которые могут существенно повлиять на общественный порядок и создать угрозу национальной безопасности", - приводит издание заявление МВД.
Ранее Латвия приостановила работу одного из двух погранпунктов на границе с Белоруссией Силене "для предотвращения угроз нелегальной миграции".
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