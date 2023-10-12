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В России рассмотрят создание Центрально-Евразийского транспортного коридора
В России рассмотрят создание Центрально-Евразийского транспортного коридора - РИА Новости, 12.10.2023
В России рассмотрят создание Центрально-Евразийского транспортного коридора
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T19:18
2023-10-12T19:18
2023-10-12T19:18
экономика
монголия
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай. "Рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай и представить предложения о возможных мероприятиях по его формированию",- говорится в тексте поручения. Поручение необходимо выполнить до 15 февраля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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экономика, монголия, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Монголия, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
В России рассмотрят создание Центрально-Евразийского транспортного коридора
Путин поручил обсудить создание Центрально-Евразийского транспортного коридора