https://ria.ru/20231012/koridor-1902362709.html

В России рассмотрят создание Центрально-Евразийского транспортного коридора

В России рассмотрят создание Центрально-Евразийского транспортного коридора - РИА Новости, 12.10.2023

В России рассмотрят создание Центрально-Евразийского транспортного коридора

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T19:18

2023-10-12T19:18

2023-10-12T19:18

экономика

монголия

россия

владимир путин

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай. "Рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай и представить предложения о возможных мероприятиях по его формированию",- говорится в тексте поручения. Поручение необходимо выполнить до 15 февраля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html

монголия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, монголия, россия, владимир путин, михаил мишустин