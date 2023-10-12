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В России рассмотрят создание Центрально-Евразийского транспортного коридора - РИА Новости, 12.10.2023
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19:18 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/koridor-1902362709.html
В России рассмотрят создание Центрально-Евразийского транспортного коридора
В России рассмотрят создание Центрально-Евразийского транспортного коридора - РИА Новости, 12.10.2023
В России рассмотрят создание Центрально-Евразийского транспортного коридора
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T19:18
2023-10-12T19:18
экономика
монголия
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай. "Рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай и представить предложения о возможных мероприятиях по его формированию",- говорится в тексте поручения. Поручение необходимо выполнить до 15 февраля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html
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экономика, монголия, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Монголия, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
В России рассмотрят создание Центрально-Евразийского транспортного коридора

Путин поручил обсудить создание Центрально-Евразийского транспортного коридора

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай.
"Рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай и представить предложения о возможных мероприятиях по его формированию",- говорится в тексте поручения.
Поручение необходимо выполнить до 15 февраля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Не наступать на грабли. Путин определил приоритетные цели на ближайшие годы
12 сентября, 14:56
 
ЭкономикаМонголияРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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