https://ria.ru/20231012/korabli-1902362613.html

СМИ: Британия направит два корабля ВМС в Восточное Средиземноморье

СМИ: Британия направит два корабля ВМС в Восточное Средиземноморье - РИА Новости, 12.10.2023

СМИ: Британия направит два корабля ВМС в Восточное Средиземноморье

Британия направит два корабля ВМС в Восточное Средиземноморье и начнет наблюдательные полеты над Израилем в знак поддержки этой страны, пишет газета Times со... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T19:18

2023-10-12T19:18

2023-10-12T19:29

в мире

израиль

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Британия направит два корабля ВМС в Восточное Средиземноморье и начнет наблюдательные полеты над Израилем в знак поддержки этой страны, пишет газета Times со ссылкой на источники."Великобритания направит два корабля Королевского военно-морского флота в Восточное Средиземноморье и начнет наблюдательные полеты над Израилем в качестве демонстрации военной поддержки, призванной поддержать своего союзника", - говорится в сообщении.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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в мире, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году