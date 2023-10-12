https://ria.ru/20231012/konflikt-1902393201.html

Макрон заявил о 13 французах, погибших при эскалации конфликта в Израиле

Макрон заявил о 13 французах, погибших при эскалации конфликта в Израиле - РИА Новости, 12.10.2023

Макрон заявил о 13 французах, погибших при эскалации конфликта в Израиле

Тринадцать граждан Франции погибли в ходе атак ХАМАС против Израиля, начавшихся в субботу, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T21:58

2023-10-12T21:58

2023-10-12T22:17

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПАРИЖ, 12 окт – РИА Новости. Тринадцать граждан Франции погибли в ходе атак ХАМАС против Израиля, начавшихся в субботу, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. "На данный момент 13 наших сограждан погибли в ходе этих атак. Никогда после теракта в Ницце в 2016 году столько французов не погибали из-за террористической атаки", - сообщил Макрон в ходе телеобращения к нации, транслировавшего в официальном аккаунте Елисейского дворца в X. Он отметил, что 17 французов все еще числятся пропавшими без вести, а часть из них "без сомнения" взяты в плен. "Франция совместно с Израилем и своими партнерами делает все, чтобы вернуть их домой живыми. Мы сделаем все, чтобы заложники, кто бы они не были по национальности, были освобождены", - сказал он. Глава МИД Франции Катрин Колонна в четверг отправится в аэропорт Шарля де Голля в Париже, чтобы встретить эвакуированных из Израиля французских граждан. Ранее французский МИД сообщил об организации дополнительных эвакуационных рейсов для вывоза своих граждан из Израиля в пятницу и субботу, поскольку многие не смогли попасть на коммерческие рейсы. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

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в мире, израиль, франция, катрин колонна, эммануэль макрон, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, шарль де голль, россия