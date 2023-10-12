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ВСУ пожаловались, что Запад воспринимает конфликт на Украине как видеоигру - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:29 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/konflikt-1902327406.html
ВСУ пожаловались, что Запад воспринимает конфликт на Украине как видеоигру
ВСУ пожаловались, что Запад воспринимает конфликт на Украине как видеоигру - РИА Новости, 12.10.2023
ВСУ пожаловались, что Запад воспринимает конфликт на Украине как видеоигру
В Вооруженных силах Украины на фоне поставок Западом неновой техники заявили, что конфликт на Украине воспринимается партнерами как видеоигра с миссиями и... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:29
2023-10-12T17:29
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
сша
в мире
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Вооруженных силах Украины на фоне поставок Западом неновой техники заявили, что конфликт на Украине воспринимается партнерами как видеоигра с миссиями и бонусами за их выполнение, сообщает газета Washington Post. Один из украинских офицеров показал журналистам газеты американские ружья, которыми пользуются в ВСУ, но не в большинстве подразделений США. По словам офицера, из-за медленных и поэтапных поставок устаревающего оружия создается впечатление, что Запад "разработал" видеоигру", в которой нужно зарабатывать бонусы. "Каждая успешная миссия позволяет нам получить немного больше и открывает новые навыки. Нам сложно", - добавил военный, который пожелал остаться неизвестным. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231005/bmd-1900580674.html
https://ria.ru/20231012/ssha-1902084341.html
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украина, вооруженные силы украины, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, США, В мире
ВСУ пожаловались, что Запад воспринимает конфликт на Украине как видеоигру

WP: в ВСУ пожаловались, что Запад воспринимает конфликт на Украине как видеоигру

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Вооруженных силах Украины на фоне поставок Западом неновой техники заявили, что конфликт на Украине воспринимается партнерами как видеоигра с миссиями и бонусами за их выполнение, сообщает газета Washington Post.
Один из украинских офицеров показал журналистам газеты американские ружья, которыми пользуются в ВСУ, но не в большинстве подразделений США. По словам офицера, из-за медленных и поэтапных поставок устаревающего оружия создается впечатление, что Запад "разработал" видеоигру", в которой нужно зарабатывать бонусы.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
"Странная машина". На Западе пришли в шок от самодельной техники ВСУ
5 октября, 05:45
«
"Каждая успешная миссия позволяет нам получить немного больше и открывает новые навыки. Нам сложно", - добавил военный, который пожелал остаться неизвестным.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныСШАВ мире
 
 
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