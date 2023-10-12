https://ria.ru/20231012/konflikt-1902327406.html

ВСУ пожаловались, что Запад воспринимает конфликт на Украине как видеоигру

ВСУ пожаловались, что Запад воспринимает конфликт на Украине как видеоигру - РИА Новости, 12.10.2023

ВСУ пожаловались, что Запад воспринимает конфликт на Украине как видеоигру

В Вооруженных силах Украины на фоне поставок Западом неновой техники заявили, что конфликт на Украине воспринимается партнерами как видеоигра с миссиями и... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:29

2023-10-12T17:29

2023-10-12T17:29

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Вооруженных силах Украины на фоне поставок Западом неновой техники заявили, что конфликт на Украине воспринимается партнерами как видеоигра с миссиями и бонусами за их выполнение, сообщает газета Washington Post. Один из украинских офицеров показал журналистам газеты американские ружья, которыми пользуются в ВСУ, но не в большинстве подразделений США. По словам офицера, из-за медленных и поэтапных поставок устаревающего оружия создается впечатление, что Запад "разработал" видеоигру", в которой нужно зарабатывать бонусы. "Каждая успешная миссия позволяет нам получить немного больше и открывает новые навыки. Нам сложно", - добавил военный, который пожелал остаться неизвестным. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231005/bmd-1900580674.html

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украина, вооруженные силы украины, сша, в мире