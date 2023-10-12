https://ria.ru/20231012/konflikt-1902190308.html

В Китае рассказали, кому выгоден конфликт на Ближнем Востоке

В Китае рассказали, кому выгоден конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.10.2023

В Китае рассказали, кому выгоден конфликт на Ближнем Востоке

Военно-промышленный комплекс США снова может выиграть от обострения палестино-израильского конфликта так же, как и в случае с украинским кризисом, пишет... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T10:05

2023-10-12T10:05

2023-10-12T10:05

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китай

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПЕКИН, 12 окт - РИА Новости. Военно-промышленный комплекс США снова может выиграть от обострения палестино-израильского конфликта так же, как и в случае с украинским кризисом, пишет китайская государственная газета Global Times. "Быстрое предоставление военной помощи является еще одним напоминанием о том, что военно-промышленный комплекс США снова выиграет от ближневосточного конфликта, как это было в случае с Украиной и другими региональными точками нестабильности в прошлом", - пишет издание. По мнению авторов, ответственным и рациональным подходом для деэскалации палестино-израильского конфликта является призыв ко всем сторонам проявить максимальную сдержанность, а также как можно скорее добиться прекращения огня. "Однако вместо того, чтобы охладить ситуацию, официальные лица США, похоже, заняты раздуванием огня путем предоставления дополнительной военной помощи", - говорится в тексте. Издание обратило внимание на рост акций американских оборонных компаний за последнюю неделю. В частности, акции компаний Lockheed Martin и Northrop Grumman продемонстрировали лучшие показатели с 2020 года. В статье отмечается, что в свете конфликта на Украине американские оборонные компании получили большое количество контрактов и средств от правительства США, продали Украине большое количество военной техники, а также использовали ситуацию для сбыта своей продукции в другие европейские страны. Кроме того, пишет издание, США продолжают создавать напряженность в районе Тайваньского пролива, продавая оружие Тайваню. "Всякий раз, когда в любой части мира возникает военный конфликт или даже просто региональная напряженность, у США всегда получается найти способ превратить это в прекрасную возможность разбогатеть для американских торговцев оружием", - резюмируют авторы. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1,2 тысячи человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло примерно до 1,2 тысячи человек. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет. Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон. США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд". Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html

https://ria.ru/20231011/zapad-1901987027.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сша, россия, хамас, китай, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году