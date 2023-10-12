https://ria.ru/20231012/klescheevka-1902160143.html

Российские войска вклинились в оборону ВСУ под Донецком

Российские войска вклинились в оборону ВСУ под Донецком - РИА Новости, 12.10.2023

Российские войска вклинились в оборону ВСУ под Донецком

Российские войска вклинились на Донецком направлении в оборону ВСУ на глубину от 300 до 600 метров и отразили атаку противника у Клещеевки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T05:04

2023-10-12T05:04

2023-10-12T07:42

специальная военная операция на украине

клещеевка

киев

вадим астафьев

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

в мире

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские войска вклинились на Донецком направлении в оборону ВСУ на глубину от 300 до 600 метров и отразили атаку противника у Клещеевки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев."В результате атакующих действий нашим войскам на Донецком направлении удалось вклиниться в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров на участках фронта в районе населенных пунктов Марьинка, Водяная, Спорная, Тоненькая", - сказал он.Успеху способствовал сосредоточенный огневой удар по позициям противника в районе населенных пунктов Авдеевка, Северная, Очеретино, Новокалиново, отметил Астафьев. Противник потерял более 15 военнослужащих, уничтожены 11 бронетранспортеров MaxxPro, две бронемашины, буксируемые гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30, а также 120-миллиметровый миномет, уточнил он.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской стороной в мощный укрепрайон. В среду советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что российские военные подошли к рубежу села Бердычи к северо-западу от Авдеевки, контроль над которым позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ. Кроме того, по словам Пушилина, российская армия продвигается в этом районе с двух направлений.Кроме того, по словам начальника пресс-центра, российские военные отразили атаку ВСУ у Клещеевки под Артемовском."Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено три крупнокалиберных миномета и самоходная артиллерийская установка польского производства Krab в районах населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Ступочки", - заключил Астафьев.

https://ria.ru/20231011/avdeevka-1902074585.html

клещеевка

киев

донецкая народная республика

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клещеевка, киев, вадим астафьев, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире