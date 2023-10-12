https://ria.ru/20231012/klescheevka-1902160143.html
Российские войска вклинились в оборону ВСУ под Донецком
Российские войска вклинились в оборону ВСУ под Донецком - РИА Новости, 12.10.2023
Российские войска вклинились в оборону ВСУ под Донецком
Российские войска вклинились на Донецком направлении в оборону ВСУ на глубину от 300 до 600 метров и отразили атаку противника у Клещеевки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T05:04
2023-10-12T05:04
2023-10-12T07:42
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клещеевка
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские войска вклинились на Донецком направлении в оборону ВСУ на глубину от 300 до 600 метров и отразили атаку противника у Клещеевки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев."В результате атакующих действий нашим войскам на Донецком направлении удалось вклиниться в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров на участках фронта в районе населенных пунктов Марьинка, Водяная, Спорная, Тоненькая", - сказал он.Успеху способствовал сосредоточенный огневой удар по позициям противника в районе населенных пунктов Авдеевка, Северная, Очеретино, Новокалиново, отметил Астафьев. Противник потерял более 15 военнослужащих, уничтожены 11 бронетранспортеров MaxxPro, две бронемашины, буксируемые гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30, а также 120-миллиметровый миномет, уточнил он.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской стороной в мощный укрепрайон. В среду советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что российские военные подошли к рубежу села Бердычи к северо-западу от Авдеевки, контроль над которым позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ. Кроме того, по словам Пушилина, российская армия продвигается в этом районе с двух направлений.Кроме того, по словам начальника пресс-центра, российские военные отразили атаку ВСУ у Клещеевки под Артемовском."Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено три крупнокалиберных миномета и самоходная артиллерийская установка польского производства Krab в районах населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Ступочки", - заключил Астафьев.
https://ria.ru/20231011/avdeevka-1902074585.html
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клещеевка, киев, вадим астафьев, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Киев, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, В мире
Российские войска вклинились в оборону ВСУ под Донецком
Российские войска вклинились в оборону ВСУ под Донецком на глубину до 600 метров
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские войска вклинились на Донецком направлении в оборону ВСУ на глубину от 300 до 600 метров и отразили атаку противника у Клещеевки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.
«
"В результате атакующих действий нашим войскам на Донецком направлении удалось вклиниться в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров на участках фронта в районе населенных пунктов Марьинка, Водяная, Спорная, Тоненькая", - сказал он.
Успеху способствовал сосредоточенный огневой удар по позициям противника в районе населенных пунктов Авдеевка
, Северная, Очеретино, Новокалиново, отметил Астафьев.
Противник потерял более 15 военнослужащих, уничтожены 11 бронетранспортеров MaxxPro, две бронемашины, буксируемые гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30, а также 120-миллиметровый миномет, уточнил он.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской стороной в мощный укрепрайон. В среду советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин
сообщил РИА Новости, что российские военные подошли к рубежу села Бердычи к северо-западу от Авдеевки
, контроль над которым позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ
. Кроме того, по словам Пушилина, российская армия продвигается в этом районе с двух направлений.
Кроме того, по словам начальника пресс-центра, российские военные отразили атаку ВСУ у Клещеевки под Артемовском.
"Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено три крупнокалиберных миномета и самоходная артиллерийская установка польского производства Krab в районах населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Ступочки", - заключил Астафьев.
Российские военные продвигаются в Авдеевке с двух сторон