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Путин рассчитывает на укрепление военного сотрудничества с Киргизией - РИА Новости, 12.10.2023
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14:00 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/kirgiziya-1902247595.html
Путин рассчитывает на укрепление военного сотрудничества с Киргизией
Путин рассчитывает на укрепление военного сотрудничества с Киргизией - РИА Новости, 12.10.2023
Путин рассчитывает на укрепление военного сотрудничества с Киргизией
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что военное и военно-техническое сотрудничество РФ и Киргизии будут и дальше крепнуть и расширяться в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:00
2023-10-12T14:00
киргизия
россия
владимир путин
безопасность
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что военное и военно-техническое сотрудничество РФ и Киргизии будут и дальше крепнуть и расширяться в интересах обеспечения безопасности двух государств. "Рассчитываю, что военное и военно-техническое сотрудничество России и Киргизии, наши союзнические отношения, символом которых является присутствие в "Канте" российского военного контингента, будут и дальше крепнуть, расширяться в интересах обеспечения безопасности двух наших государств", - сказал Путин в ходе торжественного мероприятия в честь 20-летия российской авиационной базы "Кант".
https://ria.ru/20231012/otnosheniya-1901978417.html
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киргизия, россия, владимир путин, безопасность
Киргизия, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин рассчитывает на укрепление военного сотрудничества с Киргизией

Путин рассчитывает на расширение ВТС России и Киргизии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на церемонии подписания совместных документах по итогам российско-киргизских переговоров в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на церемонии подписания совместных документах по итогам российско-киргизских переговоров в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на церемонии подписания совместных документах по итогам российско-киргизских переговоров в Бишкеке
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что военное и военно-техническое сотрудничество РФ и Киргизии будут и дальше крепнуть и расширяться в интересах обеспечения безопасности двух государств.
"Рассчитываю, что военное и военно-техническое сотрудничество России и Киргизии, наши союзнические отношения, символом которых является присутствие в "Канте" российского военного контингента, будут и дальше крепнуть, расширяться в интересах обеспечения безопасности двух наших государств", - сказал Путин в ходе торжественного мероприятия в честь 20-летия российской авиационной базы "Кант".
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Межгосударственные отношения России и Киргизии
02:14
 
КиргизияРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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