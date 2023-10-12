https://ria.ru/20231012/kirgiziya-1902247595.html
Путин рассчитывает на укрепление военного сотрудничества с Киргизией
Путин рассчитывает на укрепление военного сотрудничества с Киргизией - РИА Новости, 12.10.2023
Путин рассчитывает на укрепление военного сотрудничества с Киргизией
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что военное и военно-техническое сотрудничество РФ и Киргизии будут и дальше крепнуть и расширяться в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:00
2023-10-12T14:00
2023-10-12T14:00
киргизия
россия
владимир путин
безопасность
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что военное и военно-техническое сотрудничество РФ и Киргизии будут и дальше крепнуть и расширяться в интересах обеспечения безопасности двух государств. "Рассчитываю, что военное и военно-техническое сотрудничество России и Киргизии, наши союзнические отношения, символом которых является присутствие в "Канте" российского военного контингента, будут и дальше крепнуть, расширяться в интересах обеспечения безопасности двух наших государств", - сказал Путин в ходе торжественного мероприятия в честь 20-летия российской авиационной базы "Кант".
https://ria.ru/20231012/otnosheniya-1901978417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, россия, владимир путин, безопасность
Киргизия, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин рассчитывает на укрепление военного сотрудничества с Киргизией
Путин рассчитывает на расширение ВТС России и Киргизии
БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что военное и военно-техническое сотрудничество РФ и Киргизии будут и дальше крепнуть и расширяться в интересах обеспечения безопасности двух государств.
"Рассчитываю, что военное и военно-техническое сотрудничество России и Киргизии, наши союзнические отношения, символом которых является присутствие в "Канте" российского военного контингента, будут и дальше крепнуть, расширяться в интересах обеспечения безопасности двух наших государств", - сказал Путин в ходе торжественного мероприятия в честь 20-летия российской авиационной базы "Кант".
Межгосударственные отношения России и Киргизии