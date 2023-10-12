https://ria.ru/20231012/khamas-1902401606.html

Армия Израиля заявила об ударе по оперативному штабу ХАМАС

Армия Израиля заявила об ударе по оперативному штабу ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023

Армия Израиля заявила об ударе по оперативному штабу ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удар по оперативному штабу палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T23:30

2023-10-12T23:30

2023-10-12T23:58

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

восточный иерусалим

владимир путин

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удар по оперативному штабу палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.Израильские военные утверждают, что там наблюдали и следили за действиями ЦАХАЛ. Ведомство подчеркнуло, что уничтожило "двух террористов", находившихся в помещении штаба.Всего израильская армия нанесла удары по пяти домам, которые использовало ХАМАС. В одном из них, предположительно, находился брат лидера палестинского движения Яхья Синвара, заявил ЦАХАЛ.За несколько часов до этого Армия обороны Израиля сообщала, что истребители наносят удары по целям ХАМАС в секторе Газа.Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231012/udary-1902252849.html

https://ria.ru/20231012/protest-1902368710.html

https://ria.ru/20231012/khezbolla-1902289161.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, владимир путин, армия обороны израиля (цахал)