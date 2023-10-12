https://ria.ru/20231012/khamas-1902401606.html
Армия Израиля заявила об ударе по оперативному штабу ХАМАС
Армия Израиля заявила об ударе по оперативному штабу ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023
Армия Израиля заявила об ударе по оперативному штабу ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удар по оперативному штабу палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T23:30
2023-10-12T23:30
2023-10-12T23:58
в мире
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
восточный иерусалим
владимир путин
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удар по оперативному штабу палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.Израильские военные утверждают, что там наблюдали и следили за действиями ЦАХАЛ. Ведомство подчеркнуло, что уничтожило "двух террористов", находившихся в помещении штаба.Всего израильская армия нанесла удары по пяти домам, которые использовало ХАМАС. В одном из них, предположительно, находился брат лидера палестинского движения Яхья Синвара, заявил ЦАХАЛ.За несколько часов до этого Армия обороны Израиля сообщала, что истребители наносят удары по целям ХАМАС в секторе Газа.Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231012/udary-1902252849.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, владимир путин, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Армия Израиля заявила об ударе по оперативному штабу ХАМАС
Армия Израиля заявила об ударе по оперативному штабу ХАМАС в секторе Газа
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удар по оперативному штабу палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Израильские военные утверждают, что там наблюдали и следили за действиями ЦАХАЛ. Ведомство подчеркнуло, что уничтожило "двух террористов", находившихся в помещении штаба.
Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, пишут СМИ
Всего израильская армия нанесла удары по пяти домам, которые использовало ХАМАС. В одном из них, предположительно, находился брат лидера палестинского движения Яхья Синвара, заявил ЦАХАЛ.
За несколько часов до этого Армия обороны Израиля сообщала, что истребители наносят удары по целям ХАМАС в секторе Газа.
В Париже прошла акция в поддержку Палестины, несмотря на запрет властей
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
СМИ: "Хезболла" предупредило Израиль о готовности открыть второй фронт
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
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Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.