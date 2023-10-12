https://ria.ru/20231012/khamas-1902324481.html

Херш назвал Нетаньяху виновным в атаке ХАМАС на Израиль

Херш назвал Нетаньяху виновным в атаке ХАМАС на Израиль - РИА Новости, 12.10.2023

Херш назвал Нетаньяху виновным в атаке ХАМАС на Израиль

Американский журналист Сеймур Херш утверждает, что палестинская атака на юг Израиля стала прямым следствием решения премьер-министра Биньямина Нетаньяху... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:21

2023-10-12T17:21

2023-10-12T17:21

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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Американский журналист Сеймур Херш утверждает, что палестинская атака на юг Израиля стала прямым следствием решения премьер-министра Биньямина Нетаньяху перебросить на Западный берег реки Иордан два из трех батальонов, которые охраняли границу сектора Газа. В публикации со ссылкой на неназванных израильтян, живущих за рубежом, работавших над "секретным проектом" и сохранивших связи с "бывшими коллегами" на родине, Херш считает, что Нетаньяху "сохраняет свой пост только, пока продолжается стрельба – возможно, еще месяц или два". "Атака (правящего в секторе Газа движения) ХАМАС стала прямым результатом решения, которое принял Биби (псевдоним Нетаньяху) вопреки протестам военных командиров на местах разрешить группе поселенцев-ортодоксов отпраздновать (еврейский праздник) Суккот на Западном берегу", - пишет Херш. "Празднование Суккота рядом с палестинской деревней, известной на иврите как Хавара, требовало чрезвычайных мер безопасности ввиду недавнего всплеска насилия, и местные израильские военные власти с санкции Нетаньяху отдали приказ двум из трех армейских батальонов примерно по 800 солдат в каждом, которые охраняли границу с Газой, сместить фокус внимания на празднование Суккота", - утверждается в публикации. В результате, по словам Херша, охранять границу протяженностью 51 километр остались 800 военнослужащих. "Это означало, что израильские граждане на юге были брошены без израильского военного присутствия на 10-12 часов. Им оставалось защищать себя самим. Поэтому с Биби все, кончено. Возможно, это займет несколько месяцев, но с ним покончено", - написали журналист. Более глобально Херш поставил Нетаньяху в вину курс на подрыв международно признанной Палестинской национальной администрации и "поддержку" в качестве альтернативы ХАМАС. "Была достигнута договоренность с Катаром, который начал посылать руководству ХАМАС сотни миллионов долларов с израильского одобрения. Инсайдер сказал мне, что "Биби был убежден, что с катарскими деньгами он сможет получить больше контроля над ХАМАС, позволяя им эпизодически обстреливать ракетами юг Израиля и иметь доступ к рабочим местам в Израиле, чем это было с Палестинской администрацией. Он пошел на этот риск", - написал журналист. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231012/izrail-1902300465.html

https://ria.ru/20231012/konflikt-1902322502.html

https://ria.ru/20231012/izrail-1902317021.html

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