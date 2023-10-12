https://ria.ru/20231012/khamas-1902230839.html

ТВ: в атаке на Израиль приняли участие около трех тысяч бойцов ХАМАС

ТВ: в атаке на Израиль приняли участие около трех тысяч бойцов ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023

ТВ: в атаке на Израиль приняли участие около трех тысяч бойцов ХАМАС

Порядка 2,5 – 3 тысяч бойцов ХАМАС приняли участие в атаке на Израиль в субботу, утверждает израильский телеканал i24, ранее распространивший резонансное и не... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:09

2023-10-12T13:09

2023-10-12T13:13

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Порядка 2,5 – 3 тысяч бойцов ХАМАС приняли участие в атаке на Израиль в субботу, утверждает израильский телеканал i24, ранее распространивший резонансное и не подтвердившееся сообщение о якобы обезглавленных 40 младенцах. "Около 1-2 тысяч бойцов ХАМАС удалось вернуться в сектор Газа, как сообщил на брифинге официальный представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Помимо этого, по официальным данным, обнаружены тела порядка 1500 бойцов палестинских группировок в Израиле. Таким образом, мы говорим как минимум о 2500-3000 бойцов, принявших участие в субботней атаке", - заявил корреспондент канала. Газета Washington Post ранее начала расследование происхождения информации относительно отрезанных голов некоторых жертв нападения ХАМАС. О варварских казнях изначально сообщала корреспондентка канала i24, позже в среду об этом сообщил президент США Джо Байден. Однако издание пишет, что сам президент не видел подобных фотографий и его комментарии о предполагаемых зверствах основываются на заявлениях пресс-секретаря Нетаньяху. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет. Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон. США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд". Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231011/zapad-1901987027.html

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году