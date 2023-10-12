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Движение ХАМАС объявило о запуске ракет по Тель-Авиву в ответ на обстрелы - РИА Новости, 12.10.2023
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10:15 12.10.2023 (обновлено: 10:17 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/khamas-1902191518.html
Движение ХАМАС объявило о запуске ракет по Тель-Авиву в ответ на обстрелы
Движение ХАМАС объявило о запуске ракет по Тель-Авиву в ответ на обстрелы - РИА Новости, 12.10.2023
Движение ХАМАС объявило о запуске ракет по Тель-Авиву в ответ на обстрелы
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама" объявило о новом запуске ракет по Тель-Авиву в ответ на бомбардировки гражданских объектов в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T10:15
2023-10-12T10:17
в мире
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россия
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биньямин нетаньяху
исмаил хания
исраэль кац
хамас
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ДОХА, 12 окт - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама" объявило о новом запуске ракет по Тель-Авиву в ответ на бомбардировки гражданских объектов в секторе Газа, говорится в их заявлении, которое приводит телеканал "Аль-Джазира". "Произведен новый запуск ракет по Тель-Авиву в ответ на обстрелы гражданских объектов", - отмечается в заявлении движения. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет. Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон. США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд". Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободит окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231012/izrail-1902191031.html
https://ria.ru/20231012/khamas-1902183890.html
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в мире, израиль, россия, тель-авив, биньямин нетаньяху, исмаил хания, исраэль кац, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, Исраэль Кац, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Движение ХАМАС объявило о запуске ракет по Тель-Авиву в ответ на обстрелы

Aljazeera: ХАМАС объявило о запуске ракет по Тель-Авиву в ответ на обстрелы

© AP Photo / Adel HanaДым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа
Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Adel Hana
Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа
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ДОХА, 12 окт - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама" объявило о новом запуске ракет по Тель-Авиву в ответ на бомбардировки гражданских объектов в секторе Газа, говорится в их заявлении, которое приводит телеканал "Аль-Джазира".
"Произведен новый запуск ракет по Тель-Авиву в ответ на обстрелы гражданских объектов", - отмечается в заявлении движения.
Израильские авиаудары по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Число погибших в Израиле выросло до 1300 человек, в секторе Газа — 1200
10:14
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон. США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободит окончательно палестинские территории.
Ашкелон во время обстрела группировкой ХАМАС - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Армия Израиля признала, что получала сигналы о возможной атаке ХАМАС
09:31
 
В миреИзраильРоссияТель-АвивБиньямин НетаньяхуИсмаил ХанияИсраэль КацХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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