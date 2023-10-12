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Армия Израиля признала, что получала сигналы о возможной атаке ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023
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09:31 12.10.2023 (обновлено: 09:44 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/khamas-1902183890.html
Армия Израиля признала, что получала сигналы о возможной атаке ХАМАС
Армия Израиля признала, что получала сигналы о возможной атаке ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023
Армия Израиля признала, что получала сигналы о возможной атаке ХАМАС
Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари признал, что военные получали сигналы о возможной атаке ХАМАС 7 октября, но точных данных от разведки не... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T09:31
2023-10-12T09:44
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари признал, что военные получали сигналы о возможной атаке ХАМАС 7 октября, но точных данных от разведки не было, сообщает газета Times of Israel. Как отмечает издание, Хагари ответил на утверждения 13-го канала Израиля о наличии неких предупреждений в ночь перед атакой ХАМАС. Канал заявляет, что высокопоставленные офицеры разведки обсуждали эти предупреждения в ночь на субботу и "договорились продолжить обсуждение утром в субботу". "Никаких значительных предупреждений не было. Сигналы, которые появились за несколько часов до атаки, могли быть основаны на различных признаках от разведки", - цитирует газета Хагари. По его словам, армия будет проводить расследование всех обстоятельств неожиданного нападения ХАМАС. Ранее официальный египетский источник сообщил местным СМИ, что Каир не сообщал никакой информации о грядущей атаке. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху также опровергла сообщения о том, что Египет заранее предупредил Израиль о планах палестинских группировок. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1,2 тысячи человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло примерно до 1,2 тысячи человек. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет. Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон. США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд". Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231012/izrail-1902168545.html
https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902174328.html
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в мире, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, исмаил хания, исраэль кац, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, Исраэль Кац, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля признала, что получала сигналы о возможной атаке ХАМАС

Times of Israel: ЦАХАЛ признала, что получала сигналы о возможной атаке ХАМАС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАшкелон во время обстрела группировкой ХАМАС
Ашкелон во время обстрела группировкой ХАМАС - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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Ашкелон во время обстрела группировкой ХАМАС
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари признал, что военные получали сигналы о возможной атаке ХАМАС 7 октября, но точных данных от разведки не было, сообщает газета Times of Israel.
Как отмечает издание, Хагари ответил на утверждения 13-го канала Израиля о наличии неких предупреждений в ночь перед атакой ХАМАС. Канал заявляет, что высокопоставленные офицеры разведки обсуждали эти предупреждения в ночь на субботу и "договорились продолжить обсуждение утром в субботу".
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"Никаких значительных предупреждений не было. Сигналы, которые появились за несколько часов до атаки, могли быть основаны на различных признаках от разведки", - цитирует газета Хагари.
По его словам, армия будет проводить расследование всех обстоятельств неожиданного нападения ХАМАС.
Ранее официальный египетский источник сообщил местным СМИ, что Каир не сообщал никакой информации о грядущей атаке. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху также опровергла сообщения о том, что Египет заранее предупредил Израиль о планах палестинских группировок.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1,2 тысячи человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло примерно до 1,2 тысячи человек.
Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
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Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.
Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон.
США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреИзраильРоссияПалестинаБиньямин НетаньяхуИсмаил ХанияИсраэль КацХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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