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Министр обороны Израиля: ХАМАС будет "стерт с лица земли"

Министр обороны Израиля: ХАМАС будет "стерт с лица земли" - РИА Новости, 12.10.2023

Министр обороны Израиля: ХАМАС будет "стерт с лица земли"

Министр обороны Израиля Йоав Галант в среду вечером заявил, что движение ХАМАС в секторе Газа будет "стерто с лица земли". РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T00:51

2023-10-12T00:51

2023-10-12T00:51

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

ликуд

бени ганц

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант в среду вечером заявил, что движение ХАМАС в секторе Газа будет "стерто с лица земли". С таким утверждением Галант выступил на первом после объявления о формировании чрезвычайного правительства в Израиле совместном заявлении вместе с премьером Биньямином Нетаньяху и лидером оппозиционной партии "Государственный лагерь" Бенни Ганцем. По итогам достигнутых договоренностей все трое войдут в кабинет военного управления, который будет принимать решения по дальнейшему ходу боевых действий. Комментируя текущие события, Галант отметил, что подобного "еврейский народ не видел с 1945 года". "ХАМАС будет стерт с лица земли. Не может быть ситуации, когда убивают израильских детей, а мы занимаемся своими делами", - подчеркнул министр в телеобращении. Нетаньяху в своем выступлении объявил о достигнутом единстве внутри руководства страны. "Мы отложили в сторону все остальные соображения, потому что судьба нашей страны сейчас на кону. Мы будем работать вместе во благо всех израильтян, во благо Государства Израиль", - заявил премьер. Договоренности о чрезвычайном правительстве также включают вхождение в состав военного кабинета двух наблюдателей: бывшего начальника Генштаба Гади Айзенкот ("Государственный лагерь") и министр стратегического планирования Рон Дермер (Ликуд). Показательно, что формирование чрезвычайного правительства означает заморозку на неопределенный срок судебной реформы в Израиле, которая в течение этого года вызывала массовые протесты по всей стране и привела к острому социально-экономическому кризису. Дело в том, что стороны договорились об отказе на период войны от выдвижения каких-либо законопроектов, не касающихся ведения войны. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израиль впервые за 50 лет официально находится в состоянии войны. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта официально превысило 1200 человек. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1100. Счет раненых с обеих сторон идет на тысячи.

https://ria.ru/20231012/pentagon-1902146904.html

https://ria.ru/20231012/bayden-1902146114.html

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израиль, биньямин нетаньяху, хамас, ликуд, бени ганц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире