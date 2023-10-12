В Казахстане развернут вышки 5G по всем областным центрам до 2025 года
Токаев поручил до конца 2025 года развернуть сети 5G во всех областных центрах
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АСТАНА, 12 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил до конца 2025 года развернуть во всех областных центрах (города 17 областей республики) сети формата 5G.
"Мощным стимулом для развития инноваций станет полномасштабное развертывание сети 5G. В Казахстане этот процесс уже идет. Ранее ставилась задача до 2027 года охватить сотовой связью нового поколения все областные центры. Однако в условиях стремительного развития технологий нам нужно ускориться. Правительству необходимо завершить данную работу досрочно - до конца 2025 года", - сказал Токаев, выступая на пленарном заседании IT-форума Digital Bridge-2023.
Он отметил, что "сдвиг сроков никоим образом не должен сказаться на качестве предоставляемых услуг".
"Правительству следует всесторонне проработать данный вопрос. При необходимости внести изменения в законодательство", - заключил казахстанский президент, подчеркнув, что жителей самых отдаленных районов необходимо обеспечить доступом к интернету с помощью низкоорбитальных спутниковых систем.
В Астане проходит Digital Bridge - крупный технологический форум Центральной Азии. В текущем году в нем принимает участие более 20 тысяч человек из 15 стран, количество спикеров более 250, на полях форума будет презентовано более 300 стартапов. Основная тема форума в этом году "Роль искусственного интеллекта в современном мире - Artificial and Human Intelligence: The right balance".