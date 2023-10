https://ria.ru/20231012/kazakhstan-1902171480.html

В Казахстане развернут вышки 5G по всем областным центрам до 2025 года

В Казахстане развернут вышки 5G по всем областным центрам до 2025 года - РИА Новости, 12.10.2023

В Казахстане развернут вышки 5G по всем областным центрам до 2025 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил до конца 2025 года развернуть во всех областных центрах (города 17 областей республики) сети формата 5G. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T08:30

2023-10-12T08:30

2023-10-12T08:30

технологии

казахстан

астана

центральная азия

касым-жомарт токаев

в мире

интернет

5g

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834442482_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_82f2c088ca8e90ade48a3b3ad6a786c6.jpg

АСТАНА, 12 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил до конца 2025 года развернуть во всех областных центрах (города 17 областей республики) сети формата 5G. "Мощным стимулом для развития инноваций станет полномасштабное развертывание сети 5G. В Казахстане этот процесс уже идет. Ранее ставилась задача до 2027 года охватить сотовой связью нового поколения все областные центры. Однако в условиях стремительного развития технологий нам нужно ускориться. Правительству необходимо завершить данную работу досрочно - до конца 2025 года", - сказал Токаев, выступая на пленарном заседании IT-форума Digital Bridge-2023. Он отметил, что "сдвиг сроков никоим образом не должен сказаться на качестве предоставляемых услуг". "Правительству следует всесторонне проработать данный вопрос. При необходимости внести изменения в законодательство", - заключил казахстанский президент, подчеркнув, что жителей самых отдаленных районов необходимо обеспечить доступом к интернету с помощью низкоорбитальных спутниковых систем. В Астане проходит Digital Bridge - крупный технологический форум Центральной Азии. В текущем году в нем принимает участие более 20 тысяч человек из 15 стран, количество спикеров более 250, на полях форума будет презентовано более 300 стартапов. Основная тема форума в этом году "Роль искусственного интеллекта в современном мире - Artificial and Human Intelligence: The right balance".

https://ria.ru/20221209/mir-1837432534.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221014/sbp-1823952212.html

казахстан

астана

центральная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, казахстан, астана, центральная азия, касым-жомарт токаев, в мире, интернет, 5g