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В Казахстане развернут вышки 5G по всем областным центрам до 2025 года - РИА Новости, 12.10.2023
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08:30 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/kazakhstan-1902171480.html
В Казахстане развернут вышки 5G по всем областным центрам до 2025 года
В Казахстане развернут вышки 5G по всем областным центрам до 2025 года - РИА Новости, 12.10.2023
В Казахстане развернут вышки 5G по всем областным центрам до 2025 года
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил до конца 2025 года развернуть во всех областных центрах (города 17 областей республики) сети формата 5G. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T08:30
2023-10-12T08:30
технологии
казахстан
астана
центральная азия
касым-жомарт токаев
в мире
интернет
5g
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АСТАНА, 12 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил до конца 2025 года развернуть во всех областных центрах (города 17 областей республики) сети формата 5G. "Мощным стимулом для развития инноваций станет полномасштабное развертывание сети 5G. В Казахстане этот процесс уже идет. Ранее ставилась задача до 2027 года охватить сотовой связью нового поколения все областные центры. Однако в условиях стремительного развития технологий нам нужно ускориться. Правительству необходимо завершить данную работу досрочно - до конца 2025 года", - сказал Токаев, выступая на пленарном заседании IT-форума Digital Bridge-2023. Он отметил, что "сдвиг сроков никоим образом не должен сказаться на качестве предоставляемых услуг". "Правительству следует всесторонне проработать данный вопрос. При необходимости внести изменения в законодательство", - заключил казахстанский президент, подчеркнув, что жителей самых отдаленных районов необходимо обеспечить доступом к интернету с помощью низкоорбитальных спутниковых систем. В Астане проходит Digital Bridge - крупный технологический форум Центральной Азии. В текущем году в нем принимает участие более 20 тысяч человек из 15 стран, количество спикеров более 250, на полях форума будет презентовано более 300 стартапов. Основная тема форума в этом году "Роль искусственного интеллекта в современном мире - Artificial and Human Intelligence: The right balance".
https://ria.ru/20221209/mir-1837432534.html
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технологии, казахстан, астана, центральная азия, касым-жомарт токаев, в мире, интернет, 5g
Технологии, Казахстан, Астана, Центральная Азия, Касым-Жомарт Токаев, В мире, Интернет, 5G
В Казахстане развернут вышки 5G по всем областным центрам до 2025 года

Токаев поручил до конца 2025 года развернуть сети 5G во всех областных центрах

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 12 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил до конца 2025 года развернуть во всех областных центрах (города 17 областей республики) сети формата 5G.
"Мощным стимулом для развития инноваций станет полномасштабное развертывание сети 5G. В Казахстане этот процесс уже идет. Ранее ставилась задача до 2027 года охватить сотовой связью нового поколения все областные центры. Однако в условиях стремительного развития технологий нам нужно ускориться. Правительству необходимо завершить данную работу досрочно - до конца 2025 года", - сказал Токаев, выступая на пленарном заседании IT-форума Digital Bridge-2023.
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Он отметил, что "сдвиг сроков никоим образом не должен сказаться на качестве предоставляемых услуг".
"Правительству следует всесторонне проработать данный вопрос. При необходимости внести изменения в законодательство", - заключил казахстанский президент, подчеркнув, что жителей самых отдаленных районов необходимо обеспечить доступом к интернету с помощью низкоорбитальных спутниковых систем.
В Астане проходит Digital Bridge - крупный технологический форум Центральной Азии. В текущем году в нем принимает участие более 20 тысяч человек из 15 стран, количество спикеров более 250, на полях форума будет презентовано более 300 стартапов. Основная тема форума в этом году "Роль искусственного интеллекта в современном мире - Artificial and Human Intelligence: The right balance".
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ТехнологииКазахстанАстанаЦентральная АзияКасым-Жомарт ТокаевВ миреИнтернет5G
 
 
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