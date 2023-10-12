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Кравцов поддержал идею введения аналога "Пушкинской карты" для учителей - РИА Новости, 12.10.2023
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Год педагога и наставника
 
13:11 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/karta-1902231262.html
Кравцов поддержал идею введения аналога "Пушкинской карты" для учителей
Кравцов поддержал идею введения аналога "Пушкинской карты" для учителей - РИА Новости, 12.10.2023
Кравцов поддержал идею введения аналога "Пушкинской карты" для учителей
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поддержал идею введения "Учительского билета" по аналогии с "Пушкинской картой" в рамках нового национального... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:11
2023-10-12T13:11
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поддержал идею введения "Учительского билета" по аналогии с "Пушкинской картой" в рамках нового национального проекта. "Что касается "Учительского билета" для педагогов, на мой взгляд, это правильная идея, очень хорошая. Посмотрим, может быть, в рамках нового национального проекта ее рассмотреть", - сказал Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по просвещению. Депутаты предложили главе Минпросвещения ввести программу "Учительский билет" для педагогов по аналогии с "Пушкинской картой", в рамках которой они смогут бесплатно посещать различные мероприятия, в том числе вместе со своими учениками. "Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
https://ria.ru/20231012/byudzhet-1902230478.html
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общество, сергей кравцов
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов

Кравцов поддержал идею введения аналога "Пушкинской карты" для учителей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезентация, посвященная запуску культурной программы "Пушкинская карта"
Презентация, посвященная запуску культурной программы Пушкинская карта - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поддержал идею введения "Учительского билета" по аналогии с "Пушкинской картой" в рамках нового национального проекта.
"Что касается "Учительского билета" для педагогов, на мой взгляд, это правильная идея, очень хорошая. Посмотрим, может быть, в рамках нового национального проекта ее рассмотреть", - сказал Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по просвещению.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Кравцов: увеличен бюджет по госпрограмме "Развитие образования"
13:08
Депутаты предложили главе Минпросвещения ввести программу "Учительский билет" для педагогов по аналогии с "Пушкинской картой", в рамках которой они смогут бесплатно посещать различные мероприятия, в том числе вместе со своими учениками.
"Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
 
Год педагога и наставникаОбществоСергей Кравцов
 
 
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