https://ria.ru/20231012/karta-1902231262.html

Кравцов поддержал идею введения аналога "Пушкинской карты" для учителей

Кравцов поддержал идею введения аналога "Пушкинской карты" для учителей - РИА Новости, 12.10.2023

Кравцов поддержал идею введения аналога "Пушкинской карты" для учителей

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поддержал идею введения "Учительского билета" по аналогии с "Пушкинской картой" в рамках нового национального... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:11

2023-10-12T13:11

2023-10-12T13:11

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поддержал идею введения "Учительского билета" по аналогии с "Пушкинской картой" в рамках нового национального проекта. "Что касается "Учительского билета" для педагогов, на мой взгляд, это правильная идея, очень хорошая. Посмотрим, может быть, в рамках нового национального проекта ее рассмотреть", - сказал Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по просвещению. Депутаты предложили главе Минпросвещения ввести программу "Учительский билет" для педагогов по аналогии с "Пушкинской картой", в рамках которой они смогут бесплатно посещать различные мероприятия, в том числе вместе со своими учениками. "Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.

https://ria.ru/20231012/byudzhet-1902230478.html

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общество, сергей кравцов