https://ria.ru/20231012/kant-1902280951.html
Командир "Канта" заявил, что летчики с авиабазы участвуют в СВО
Командир "Канта" заявил, что летчики с авиабазы участвуют в СВО - РИА Новости, 12.10.2023
Командир "Канта" заявил, что летчики с авиабазы участвуют в СВО
Военные лётчики дислоцированной в Киргизии авиабазы "Кант" задействованы в защите Центральной Азии и спецоперации на Украине, заявил в ходе визита в Киргизию... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:36
2023-10-12T15:36
2023-10-12T15:36
специальная военная операция на украине
безопасность
киргизия
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102837/47/1028374765_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_8e478d461df68c9c411583d520ba0bb7.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Военные лётчики дислоцированной в Киргизии авиабазы "Кант" задействованы в защите Центральной Азии и спецоперации на Украине, заявил в ходе визита в Киргизию президента РФ Владимира Путина командир авиабазы Александр Кукса, трансляцию вела "Россия 24". "На территории дружественного Кыргызстана личный состав совершенствует лётное мастерство и боевую выучку. В целях обеспечения безопасности Кыргызской Республики, поддержания мира и стабильности в Центральноазиатском регионе лётный и инженерно-технический состав авиационной базы смело, решительно и профессионально выполняет поставленные задачи в рамках ОДКБ и в ходе специальной военной операции", - сказал он. По его словам, лётный состав базы пополняется молодыми кадрами, недавно на службу заступило 7 выпускников лётных училищ 2022 года. За мужество и героизм база получило почётное наименование "Гвардейская". "Мы видим и понимаем, что с возрастающей мощью российской армии увеличиваются социальные гарантии для военнослужащих и их семей, что добавляет боевого духа и уверенности в завтрашнем дне. Мы приложим все силы, навыки и умения для сохранения суверенитета и целостности Российской Федерации и Кыргызской Республики и ручаемся, что личный состав базы никогда не подведёт", - доложил Путину Кукса. Объединенная российская военная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Путин в 2003 году посещал открытие авиабазы в Канте. Тогда он пояснял, что объект станет сдерживающим фактором для террористов и экстремистов всех мастей, и напоминал, что в 1999-2000 годы "террористы заходили сюда как к себе домой, творили беззаконие, безнаказанно убивали людей". Кроме того, президент подбодрил солдат: "Не в шоколаде, но уже в сахаре" ("кант" в переводе с киргизского означает "сахар").
https://ria.ru/20231004/aviabaza-1900338341.html
https://ria.ru/20230112/naemnik-1844358003.html
киргизия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102837/47/1028374765_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_9930e97e74b2486de01af51a9f4ab6dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, киргизия, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киргизия, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Командир "Канта" заявил, что летчики с авиабазы участвуют в СВО
Командир "Канта" Кукса: летчики авиабазы выполняют поставленные задачи в СВО
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Военные лётчики дислоцированной в Киргизии авиабазы "Кант" задействованы в защите Центральной Азии и спецоперации на Украине, заявил в ходе визита в Киргизию президента РФ Владимира Путина командир авиабазы Александр Кукса, трансляцию вела "Россия 24"
.
"На территории дружественного Кыргызстана личный состав совершенствует лётное мастерство и боевую выучку. В целях обеспечения безопасности Кыргызской Республики, поддержания мира и стабильности в Центральноазиатском регионе лётный и инженерно-технический состав авиационной базы смело, решительно и профессионально выполняет поставленные задачи в рамках ОДКБ
и в ходе специальной военной операции", - сказал он. По его словам, лётный состав базы пополняется молодыми кадрами, недавно на службу заступило 7 выпускников лётных училищ 2022 года. За мужество и героизм база получило почётное наименование "Гвардейская".
Путин посетит мероприятие к юбилею российской авиабазы в Киргизии
"Мы видим и понимаем, что с возрастающей мощью российской армии увеличиваются социальные гарантии для военнослужащих и их семей, что добавляет боевого духа и уверенности в завтрашнем дне. Мы приложим все силы, навыки и умения для сохранения суверенитета и целостности Российской Федерации и Кыргызской Республики и ручаемся, что личный состав базы никогда не подведёт", - доложил Путину Кукса.
Объединенная российская военная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.
Путин в 2003 году посещал открытие авиабазы в Канте. Тогда он пояснял, что объект станет сдерживающим фактором для террористов и экстремистов всех мастей, и напоминал, что в 1999-2000 годы "террористы заходили сюда как к себе домой, творили беззаконие, безнаказанно убивали людей". Кроме того, президент подбодрил солдат: "Не в шоколаде, но уже в сахаре" ("кант" в переводе с киргизского означает "сахар").
Спецслужбы Киргизии задержали наемника, воевавшего на Украине