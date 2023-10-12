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Командир "Канта" заявил, что летчики с авиабазы участвуют в СВО - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/kant-1902280951.html
Командир "Канта" заявил, что летчики с авиабазы участвуют в СВО
Командир "Канта" заявил, что летчики с авиабазы участвуют в СВО - РИА Новости, 12.10.2023
Командир "Канта" заявил, что летчики с авиабазы участвуют в СВО
Военные лётчики дислоцированной в Киргизии авиабазы "Кант" задействованы в защите Центральной Азии и спецоперации на Украине, заявил в ходе визита в Киргизию... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:36
2023-10-12T15:36
специальная военная операция на украине
безопасность
киргизия
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Военные лётчики дислоцированной в Киргизии авиабазы "Кант" задействованы в защите Центральной Азии и спецоперации на Украине, заявил в ходе визита в Киргизию президента РФ Владимира Путина командир авиабазы Александр Кукса, трансляцию вела "Россия 24". "На территории дружественного Кыргызстана личный состав совершенствует лётное мастерство и боевую выучку. В целях обеспечения безопасности Кыргызской Республики, поддержания мира и стабильности в Центральноазиатском регионе лётный и инженерно-технический состав авиационной базы смело, решительно и профессионально выполняет поставленные задачи в рамках ОДКБ и в ходе специальной военной операции", - сказал он. По его словам, лётный состав базы пополняется молодыми кадрами, недавно на службу заступило 7 выпускников лётных училищ 2022 года. За мужество и героизм база получило почётное наименование "Гвардейская". "Мы видим и понимаем, что с возрастающей мощью российской армии увеличиваются социальные гарантии для военнослужащих и их семей, что добавляет боевого духа и уверенности в завтрашнем дне. Мы приложим все силы, навыки и умения для сохранения суверенитета и целостности Российской Федерации и Кыргызской Республики и ручаемся, что личный состав базы никогда не подведёт", - доложил Путину Кукса. Объединенная российская военная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Путин в 2003 году посещал открытие авиабазы в Канте. Тогда он пояснял, что объект станет сдерживающим фактором для террористов и экстремистов всех мастей, и напоминал, что в 1999-2000 годы "террористы заходили сюда как к себе домой, творили беззаконие, безнаказанно убивали людей". Кроме того, президент подбодрил солдат: "Не в шоколаде, но уже в сахаре" ("кант" в переводе с киргизского означает "сахар").
https://ria.ru/20231004/aviabaza-1900338341.html
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безопасность, киргизия, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киргизия, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Командир "Канта" заявил, что летчики с авиабазы участвуют в СВО

Командир "Канта" Кукса: летчики авиабазы выполняют поставленные задачи в СВО

© РИА Новости / Владимир Пирогов | Перейти в медиабанкАвиабаза "Кант" в Киргизии
Авиабаза Кант в Киргизии - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Владимир Пирогов
Перейти в медиабанк
Авиабаза "Кант" в Киргизии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Военные лётчики дислоцированной в Киргизии авиабазы "Кант" задействованы в защите Центральной Азии и спецоперации на Украине, заявил в ходе визита в Киргизию президента РФ Владимира Путина командир авиабазы Александр Кукса, трансляцию вела "Россия 24".
"На территории дружественного Кыргызстана личный состав совершенствует лётное мастерство и боевую выучку. В целях обеспечения безопасности Кыргызской Республики, поддержания мира и стабильности в Центральноазиатском регионе лётный и инженерно-технический состав авиационной базы смело, решительно и профессионально выполняет поставленные задачи в рамках ОДКБ и в ходе специальной военной операции", - сказал он. По его словам, лётный состав базы пополняется молодыми кадрами, недавно на службу заступило 7 выпускников лётных училищ 2022 года. За мужество и героизм база получило почётное наименование "Гвардейская".
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"Мы видим и понимаем, что с возрастающей мощью российской армии увеличиваются социальные гарантии для военнослужащих и их семей, что добавляет боевого духа и уверенности в завтрашнем дне. Мы приложим все силы, навыки и умения для сохранения суверенитета и целостности Российской Федерации и Кыргызской Республики и ручаемся, что личный состав базы никогда не подведёт", - доложил Путину Кукса.
Объединенная российская военная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.
Путин в 2003 году посещал открытие авиабазы в Канте. Тогда он пояснял, что объект станет сдерживающим фактором для террористов и экстремистов всех мастей, и напоминал, что в 1999-2000 годы "террористы заходили сюда как к себе домой, творили беззаконие, безнаказанно убивали людей". Кроме того, президент подбодрил солдат: "Не в шоколаде, но уже в сахаре" ("кант" в переводе с киргизского означает "сахар").
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