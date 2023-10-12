https://ria.ru/20231012/kant-1902255915.html

Путин и Жапаров отметили роль базы "Кант" в обеспечении безопасности

Путин и Жапаров отметили роль базы "Кант" в обеспечении безопасности - РИА Новости, 12.10.2023

Путин и Жапаров отметили роль базы "Кант" в обеспечении безопасности

Президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что на переговорах с лидером РФ Владимиром Путиным в Бишкеке была отмечена положительная роль авиабазы Кант в... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:22

2023-10-12T14:22

2023-10-12T14:22

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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что на переговорах с лидером РФ Владимиром Путиным в Бишкеке была отмечена положительная роль авиабазы Кант в обеспечении безопасности региона. "В области безопасности мы отметили положительную роль объединенной российской военной базы в городе Кант и высказались за укрепление сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, кибербезопасности и другими формами транснациональной организованной преступности как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций", - заявил Жапаров по итогам переговоров. По словам Жапарова, Киргизия и Россия подтвердили неизменность курса на активизацию и расширение взаимного сотрудничества, подписанные двусторонние документы "являются наглядным тому подтверждением". Как добавил глава республики, в рамках переговоров президенты отдельно остановились на направлениях взаимодействия в сферах инвестиций, топливно-энергетического комплекса и сельского хозяйства. Договорились активизировать работу правительств двух стран по диверсификации экономик, реализации крупных инвестиционных проектов в целях углубления экономического взаимодействия. "Итоги визита позволяют нам с оптимизмом смотреть на развитие кыргызско-российских отношений", - подытожил президент.

https://ria.ru/20231012/pvo-1902246758.html

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киргизия, садыр жапаров, россия, владимир путин, в мире