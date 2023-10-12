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Путин и Жапаров отметили роль базы "Кант" в обеспечении безопасности
Путин и Жапаров отметили роль базы "Кант" в обеспечении безопасности - РИА Новости, 12.10.2023
Путин и Жапаров отметили роль базы "Кант" в обеспечении безопасности
Президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что на переговорах с лидером РФ Владимиром Путиным в Бишкеке была отмечена положительная роль авиабазы Кант в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:22
2023-10-12T14:22
2023-10-12T14:22
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что на переговорах с лидером РФ Владимиром Путиным в Бишкеке была отмечена положительная роль авиабазы Кант в обеспечении безопасности региона. "В области безопасности мы отметили положительную роль объединенной российской военной базы в городе Кант и высказались за укрепление сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, кибербезопасности и другими формами транснациональной организованной преступности как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций", - заявил Жапаров по итогам переговоров. По словам Жапарова, Киргизия и Россия подтвердили неизменность курса на активизацию и расширение взаимного сотрудничества, подписанные двусторонние документы "являются наглядным тому подтверждением". Как добавил глава республики, в рамках переговоров президенты отдельно остановились на направлениях взаимодействия в сферах инвестиций, топливно-энергетического комплекса и сельского хозяйства. Договорились активизировать работу правительств двух стран по диверсификации экономик, реализации крупных инвестиционных проектов в целях углубления экономического взаимодействия. "Итоги визита позволяют нам с оптимизмом смотреть на развитие кыргызско-российских отношений", - подытожил президент.
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киргизия, садыр жапаров, россия, владимир путин, в мире
Киргизия, Садыр Жапаров, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин и Жапаров отметили роль базы "Кант" в обеспечении безопасности
Путин и Жапаров отметили роль авиабазы "Кант" в обеспечении безопасности региона
БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что на переговорах с лидером РФ Владимиром Путиным в Бишкеке была отмечена положительная роль авиабазы Кант в обеспечении безопасности региона.
«
"В области безопасности мы отметили положительную роль объединенной российской военной базы в городе Кант и высказались за укрепление сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, кибербезопасности и другими формами транснациональной организованной преступности как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций", - заявил Жапаров по итогам переговоров.
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По словам Жапарова, Киргизия и Россия подтвердили неизменность курса на активизацию и расширение взаимного сотрудничества, подписанные двусторонние документы "являются наглядным тому подтверждением".
Как добавил глава республики, в рамках переговоров президенты отдельно остановились на направлениях взаимодействия в сферах инвестиций, топливно-энергетического комплекса и сельского хозяйства. Договорились активизировать работу правительств двух стран по диверсификации экономик, реализации крупных инвестиционных проектов в целях углубления экономического взаимодействия.
«
"Итоги визита позволяют нам с оптимизмом смотреть на развитие кыргызско-российских отношений", - подытожил президент.
Межгосударственные отношения России и Киргизии