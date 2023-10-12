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Россия продолжит обеспечивать базу "Кант" в Киргизии современным оружием - РИА Новости, 12.10.2023
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13:53 12.10.2023 (обновлено: 14:08 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/kant-1902244057.html
Россия продолжит обеспечивать базу "Кант" в Киргизии современным оружием
Россия продолжит обеспечивать базу "Кант" в Киргизии современным оружием - РИА Новости, 12.10.2023
Россия продолжит обеспечивать базу "Кант" в Киргизии современным оружием
Россия продолжит обеспечивать российскую военную базу "Кант" современным вооружением, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:53
2023-10-12T14:08
безопасность
киргизия
россия
владимир путин
бишкек
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Россия продолжит обеспечивать российскую военную базу "Кант" современным вооружением, сообщил президент РФ Владимир Путин."Со своей стороны хотел бы заверить, что руководство России продолжит уделять пристальное внимание вопросам обеспечения авиабазы самыми передовыми видами вооружения, современной техников и оборудованием. Будем делать все необходимое, чтобы решать бытовые и социальные проблемы военнослужащих", - сказал Путин.Он обратился к командованию и всему личному составу авиабазы, подчеркнув, что власти РФ высоко ценят то, что они несут непростую службу за рубежом.Путин в эти дни находится в Киргизии, где в пятницу будет саммит СНГ.В четверг в Бишкеке прошли российско-киргизские переговоры. По программе у глав государств участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в киргизском Канте.
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безопасность, киргизия, россия, владимир путин, бишкек
Безопасность, Киргизия, Россия, Владимир Путин, Бишкек
Россия продолжит обеспечивать базу "Кант" в Киргизии современным оружием

Путин: РФ продолжит обеспечивать базу "Кант" в Киргизии современным вооружением

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкБронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2), переданные Киргизии, на территории авиабазы "Кант"
Бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2), переданные Киргизии, на территории авиабазы Кант - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2), переданные Киргизии, на территории авиабазы "Кант". Архивное фото
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Россия продолжит обеспечивать российскую военную базу "Кант" современным вооружением, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"Со своей стороны хотел бы заверить, что руководство России продолжит уделять пристальное внимание вопросам обеспечения авиабазы самыми передовыми видами вооружения, современной техников и оборудованием. Будем делать все необходимое, чтобы решать бытовые и социальные проблемы военнослужащих", - сказал Путин.
Он обратился к командованию и всему личному составу авиабазы, подчеркнув, что власти РФ высоко ценят то, что они несут непростую службу за рубежом.
Путин в эти дни находится в Киргизии, где в пятницу будет саммит СНГ.
В четверг в Бишкеке прошли российско-киргизские переговоры. По программе у глав государств участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в киргизском Канте.
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13:45
 
БезопасностьКиргизияРоссияВладимир ПутинБишкек
 
 
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