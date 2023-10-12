Россия продолжит обеспечивать базу "Кант" в Киргизии современным оружием
Путин: РФ продолжит обеспечивать базу "Кант" в Киргизии современным вооружением
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкБронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2), переданные Киргизии, на территории авиабазы "Кант"
Бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2), переданные Киргизии, на территории авиабазы "Кант". Архивное фото
БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Россия продолжит обеспечивать российскую военную базу "Кант" современным вооружением, сообщил президент РФ Владимир Путин.
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"Со своей стороны хотел бы заверить, что руководство России продолжит уделять пристальное внимание вопросам обеспечения авиабазы самыми передовыми видами вооружения, современной техников и оборудованием. Будем делать все необходимое, чтобы решать бытовые и социальные проблемы военнослужащих", - сказал Путин.
Он обратился к командованию и всему личному составу авиабазы, подчеркнув, что власти РФ высоко ценят то, что они несут непростую службу за рубежом.
Путин в эти дни находится в Киргизии, где в пятницу будет саммит СНГ.
В четверг в Бишкеке прошли российско-киргизские переговоры. По программе у глав государств участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в киргизском Канте.