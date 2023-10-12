https://ria.ru/20231012/kant-1902244057.html

Россия продолжит обеспечивать базу "Кант" в Киргизии современным оружием

Россия продолжит обеспечивать базу "Кант" в Киргизии современным оружием - РИА Новости, 12.10.2023

Россия продолжит обеспечивать базу "Кант" в Киргизии современным оружием

Россия продолжит обеспечивать российскую военную базу "Кант" современным вооружением, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:53

2023-10-12T13:53

2023-10-12T14:08

безопасность

киргизия

россия

владимир путин

бишкек

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155315/23/1553152325_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_537ebc95d47a295b180e68a059e952b9.jpg

БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Россия продолжит обеспечивать российскую военную базу "Кант" современным вооружением, сообщил президент РФ Владимир Путин."Со своей стороны хотел бы заверить, что руководство России продолжит уделять пристальное внимание вопросам обеспечения авиабазы самыми передовыми видами вооружения, современной техников и оборудованием. Будем делать все необходимое, чтобы решать бытовые и социальные проблемы военнослужащих", - сказал Путин.Он обратился к командованию и всему личному составу авиабазы, подчеркнув, что власти РФ высоко ценят то, что они несут непростую службу за рубежом.Путин в эти дни находится в Киргизии, где в пятницу будет саммит СНГ.В четверг в Бишкеке прошли российско-киргизские переговоры. По программе у глав государств участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в киргизском Канте.

https://ria.ru/20231012/kant-1902242518.html

киргизия

россия

бишкек

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, киргизия, россия, владимир путин, бишкек