https://ria.ru/20231012/kant-1902242518.html

Путин отметил вклад военной базы "Кант" в обороноспособность Киргизии

Путин отметил вклад военной базы "Кант" в обороноспособность Киргизии - РИА Новости, 12.10.2023

Путин отметил вклад военной базы "Кант" в обороноспособность Киргизии

Военный форпост "Кант" в Киргизии вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, безопасность в регионе и борьбу с терроризмом, заявил... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:45

2023-10-12T13:45

2023-10-12T13:45

киргизия

россия

владимир путин

безопасность

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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Военный форпост "Кант" в Киргизии вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, безопасность в регионе и борьбу с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин. "Этот военный форпост ("Кант") вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, в обеспечение безопасности и стабильности во всем Центрально-азиатском регионе и в борьбу с такими острыми вызовами и угрозами как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность", - сказал Путин по итогу российско-киргизских переговоров.

https://ria.ru/20231012/otnosheniya-1901978417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киргизия, россия, владимир путин, безопасность