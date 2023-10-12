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Путин отметил вклад военной базы "Кант" в обороноспособность Киргизии - РИА Новости, 12.10.2023
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13:45 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/kant-1902242518.html
Путин отметил вклад военной базы "Кант" в обороноспособность Киргизии
Путин отметил вклад военной базы "Кант" в обороноспособность Киргизии - РИА Новости, 12.10.2023
Путин отметил вклад военной базы "Кант" в обороноспособность Киргизии
Военный форпост "Кант" в Киргизии вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, безопасность в регионе и борьбу с терроризмом, заявил... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:45
2023-10-12T13:45
киргизия
россия
владимир путин
безопасность
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Военный форпост "Кант" в Киргизии вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, безопасность в регионе и борьбу с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин. "Этот военный форпост ("Кант") вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, в обеспечение безопасности и стабильности во всем Центрально-азиатском регионе и в борьбу с такими острыми вызовами и угрозами как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность", - сказал Путин по итогу российско-киргизских переговоров.
https://ria.ru/20231012/otnosheniya-1901978417.html
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киргизия, россия, владимир путин, безопасность
Киргизия, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин отметил вклад военной базы "Кант" в обороноспособность Киргизии

Путин: база "Кант" вносит существенный вклад в обороноспособность Киргизии

© РИА Новости / Владимир Пирогов | Перейти в медиабанкАвиабаза "Кант" в Киргизии
Авиабаза Кант в Киргизии - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Владимир Пирогов
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Авиабаза "Кант" в Киргизии. Архивное фото
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Военный форпост "Кант" в Киргизии вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, безопасность в регионе и борьбу с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Этот военный форпост ("Кант") вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, в обеспечение безопасности и стабильности во всем Центрально-азиатском регионе и в борьбу с такими острыми вызовами и угрозами как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность", - сказал Путин по итогу российско-киргизских переговоров.
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Межгосударственные отношения России и Киргизии
02:14
 
КиргизияРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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