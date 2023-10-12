https://ria.ru/20231012/kant-1902242518.html
Путин отметил вклад военной базы "Кант" в обороноспособность Киргизии
Путин отметил вклад военной базы "Кант" в обороноспособность Киргизии - РИА Новости, 12.10.2023
Путин отметил вклад военной базы "Кант" в обороноспособность Киргизии
Военный форпост "Кант" в Киргизии вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, безопасность в регионе и борьбу с терроризмом, заявил... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:45
2023-10-12T13:45
2023-10-12T13:45
киргизия
россия
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102837/47/1028374765_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_8e478d461df68c9c411583d520ba0bb7.jpg
БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Военный форпост "Кант" в Киргизии вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, безопасность в регионе и борьбу с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин. "Этот военный форпост ("Кант") вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, в обеспечение безопасности и стабильности во всем Центрально-азиатском регионе и в борьбу с такими острыми вызовами и угрозами как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность", - сказал Путин по итогу российско-киргизских переговоров.
https://ria.ru/20231012/otnosheniya-1901978417.html
киргизия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102837/47/1028374765_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_9930e97e74b2486de01af51a9f4ab6dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, россия, владимир путин, безопасность
Киргизия, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин отметил вклад военной базы "Кант" в обороноспособность Киргизии
Путин: база "Кант" вносит существенный вклад в обороноспособность Киргизии
БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Военный форпост "Кант" в Киргизии вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, безопасность в регионе и борьбу с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Этот военный форпост ("Кант") вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, в обеспечение безопасности и стабильности во всем Центрально-азиатском регионе и в борьбу с такими острыми вызовами и угрозами как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность", - сказал Путин по итогу российско-киргизских переговоров.
Межгосударственные отношения России и Киргизии