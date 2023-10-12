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Калининград примет соотечественников в Прибалтике и Европе, заявил Алиханов - РИА Новости, 12.10.2023
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21:18 12.10.2023 (обновлено: 21:19 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/kalinigrad-1902385766.html
Калининград примет соотечественников в Прибалтике и Европе, заявил Алиханов
Калининград примет соотечественников в Прибалтике и Европе, заявил Алиханов - РИА Новости, 12.10.2023
Калининград примет соотечественников в Прибалтике и Европе, заявил Алиханов
Калининградская область готова принимать соотечественников из соседней Прибалтики и Европы, для этого в регионе разрабатывается специальная программа, сообщил... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T21:18
2023-10-12T21:19
парламентское собрание союза беларуси и россии
калининградская область
прибалтика
европа
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 12 окт - РИА Новости. Калининградская область готова принимать соотечественников из соседней Прибалтики и Европы, для этого в регионе разрабатывается специальная программа, сообщил губернатор Антон Алиханов во время парламентских слушаний парламентского собрания России и Белоруссии, которые посвящены защите и соблюдению прав соотечественников за рубежом. "Мы сейчас с коллегами активно работаем над созданием дополнительного инструментария, разработки его, для поддержки переезда наших соотечественников из стран Западной Европы в Калининградскую область. Видим, как откровенно давят, ущемляют и не дают им жить нормальной жизнью в той же Прибалтике, других странах Евросоюза. Мы готовы помочь в том числе не только юридически, но и взяв на себя финансовые обязательства, чтобы адаптация проходила комфортно и быстро", - сказал Алиханов. По словам губернатора, Калининградская область оказалась в самом большом выигрыше от программы по возвращению соотечественников, которая была принята в 2007 году – в регион вернулись примерно 50 тысяч человек из ближнего зарубежья. Но поток репатриантов постепенно иссяк, и нужны новые механизмы, полагает Алиханов. Он отметил, что один из таких механизмов - так называемая карта "русского" или карта "соотечественника". "Брать и компилировать опыт, который уже есть за рубежом с целью упрощения получения визы российской, трудоустройства на общих основаниях, возможности ведения предпринимательской деятельности, получения полиса медицинского страхования, получения образования, ну и упрощенного порядка получения гражданства РФ", - сказал Алиханов. Он отметил, что репатриантам нужно дать возможность предварительного переезда в Россию - когда один из членов семьи переезжает, устраивается на новом месте и таким образом "тестирует" возможность переезда всей семьи.
https://ria.ru/20231006/sudno-1900920658.html
https://realty.ria.ru/20230921/ssk-1897843538.html
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калининградская область, прибалтика, европа, антон алиханов
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Калининградская область, Прибалтика, Европа, Антон Алиханов
Калининград примет соотечественников в Прибалтике и Европе, заявил Алиханов

Алиханов: Калининград готов принять соотечественников из Прибалтики и Европы

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Антон Алиханов. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 12 окт - РИА Новости. Калининградская область готова принимать соотечественников из соседней Прибалтики и Европы, для этого в регионе разрабатывается специальная программа, сообщил губернатор Антон Алиханов во время парламентских слушаний парламентского собрания России и Белоруссии, которые посвящены защите и соблюдению прав соотечественников за рубежом.
"Мы сейчас с коллегами активно работаем над созданием дополнительного инструментария, разработки его, для поддержки переезда наших соотечественников из стран Западной Европы в Калининградскую область. Видим, как откровенно давят, ущемляют и не дают им жить нормальной жизнью в той же Прибалтике, других странах Евросоюза. Мы готовы помочь в том числе не только юридически, но и взяв на себя финансовые обязательства, чтобы адаптация проходила комфортно и быстро", - сказал Алиханов.
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По словам губернатора, Калининградская область оказалась в самом большом выигрыше от программы по возвращению соотечественников, которая была принята в 2007 году – в регион вернулись примерно 50 тысяч человек из ближнего зарубежья. Но поток репатриантов постепенно иссяк, и нужны новые механизмы, полагает Алиханов. Он отметил, что один из таких механизмов - так называемая карта "русского" или карта "соотечественника".
"Брать и компилировать опыт, который уже есть за рубежом с целью упрощения получения визы российской, трудоустройства на общих основаниях, возможности ведения предпринимательской деятельности, получения полиса медицинского страхования, получения образования, ну и упрощенного порядка получения гражданства РФ", - сказал Алиханов.
Он отметил, что репатриантам нужно дать возможность предварительного переезда в Россию - когда один из членов семьи переезжает, устраивается на новом месте и таким образом "тестирует" возможность переезда всей семьи.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииКалининградская областьПрибалтикаЕвропаАнтон Алиханов
 
 
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