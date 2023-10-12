https://ria.ru/20231012/kadry-1902194140.html

СМИ: в России реформируют кадровый резерв для госслужбы

СМИ: в России реформируют кадровый резерв для госслужбы - РИА Новости, 12.10.2023

СМИ: в России реформируют кадровый резерв для госслужбы

Комиссия при президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров подготовила законопроект и проект президентского указа,... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T10:26

2023-10-12T10:26

2023-10-12T10:26

политика

россия

дмитрий миронов

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Комиссия при президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров подготовила законопроект и проект президентского указа, предполагающие реформу федерального кадрового резерва для замещения должностей на государственной гражданской службе, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, знакомых с ходом подготовки документов. "Разработанный комиссией Миронова (Дмитрий Миронов - помощник президента РФ, председатель комиссии) законопроект предполагает внесение поправок в ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и ФЗ "О противодействии коррупции". В ближайшие дни президент внесет законопроект в Госдуму, говорят оба собеседника. Указ президента должен быть подписан после принятия закона", - сообщает СМИ. В публикации отмечается, что Федеральный кадровый резерв будет формироваться для выбора управленческих кадров уровня заместителей федеральных министров, руководителей федеральных служб и агентств и их заместителей, то есть, речь идет о назначениях, которые осуществляются по решению президента и премьер-министра. "Но это на первом этапе – в дальнейшем принципы формирования резерва планируется распространить на более низкие должности", - уточняется в материале. Кроме того, поскольку резерв будет межведомственный, его могут использовать для подбора кадров региональные власти и госкорпорации. Также, по словам собеседников издания, федеральный кадровый резерв будет формироваться не по принципу самовыдвижения, а исключительно на основе рекомендаций должностных лиц администрации президента, правительства, руководителей федеральных государственных органов и губернаторов, а рекомендацию можно будет дать и без ведома потенциального резервиста. Также авторы указали на предполагающиеся ограничения. "К примеру, федеральный министр может давать предложения по зачислению в резерв кандидатов из своего ведомства, из подведомственных организаций или из регионов, если человек работает в организации, которая относится к его сфере", - следует из статьи. Окончательное решение о включении кандидата в федеральный кадровый резерв после анализа и проверок будет принимать руководитель администрации президента, говорится в материале. При этом, по словам собеседника газеты, формирование кадрового резерва силовиков (хоть и непубличного) уже формализовано. "Существуют четкие требования к кандидатам, а также к представляемым ими сведениям и документам. Схожий подход планируется ввести и для формируемого федерального кадрового резерва на гражданской службе", - сообщили источники СМИ. Также кандидат в резерв должен будет представить декларацию о доходах – своих собственных и членов семьи, дать согласие на возможное перемещение в другую местность, согласие на проведение оценки его профессионального уровня и проведение проверочных мероприятий. "Кандидатам также необходимо проходить психологическое тестирование, потому что при отборе будут важны не только профессионализм и результаты практической работы, но и приверженность общегосударственным интересам, ориентация на достижение общественных, а не личных благ", - рассказал изданию один из собеседников.

https://ria.ru/20230411/rabota-1864573885.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий миронов