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МИД Сирии назвал атаки Израиля на аэропорты продолжением политики агрессии

МИД Сирии назвал атаки Израиля на аэропорты продолжением политики агрессии - РИА Новости, 12.10.2023

МИД Сирии назвал атаки Израиля на аэропорты продолжением политики агрессии

Атака Израиля на аэропорты Дамаска и Алеппо является продолжением его политики агрессии, заявило министерство иностранных дел Сирии. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T22:21

2023-10-12T22:21

2023-10-12T22:21

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дамаск (город)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 12 окт - РИА Новости. Атака Израиля на аэропорты Дамаска и Алеппо является продолжением его политики агрессии, заявило министерство иностранных дел Сирии. Ранее сирийские СМИ сообщали, что Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо, обе воздушные гавани приостановили работу. Все рейсы в международные аэропорты Дамаска и Алеппо и из них перенаправлены в Латакию. "Эта израильская агрессия происходит в рамках продолжения властями (Израиля – ред.) и их сторонниками политики, основанной на агрессии и оккупации", - говорится в заявлении МИД Сирии.

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в мире, израиль, сирия, дамаск (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году