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МИД Сирии назвал атаки Израиля на аэропорты продолжением политики агрессии - РИА Новости, 12.10.2023
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22:21 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/izrail-1902393837.html
МИД Сирии назвал атаки Израиля на аэропорты продолжением политики агрессии
МИД Сирии назвал атаки Израиля на аэропорты продолжением политики агрессии - РИА Новости, 12.10.2023
МИД Сирии назвал атаки Израиля на аэропорты продолжением политики агрессии
Атака Израиля на аэропорты Дамаска и Алеппо является продолжением его политики агрессии, заявило министерство иностранных дел Сирии. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T22:21
2023-10-12T22:21
в мире
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сирия
дамаск (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 12 окт - РИА Новости. Атака Израиля на аэропорты Дамаска и Алеппо является продолжением его политики агрессии, заявило министерство иностранных дел Сирии. Ранее сирийские СМИ сообщали, что Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо, обе воздушные гавани приостановили работу. Все рейсы в международные аэропорты Дамаска и Алеппо и из них перенаправлены в Латакию. "Эта израильская агрессия происходит в рамках продолжения властями (Израиля – ред.) и их сторонниками политики, основанной на агрессии и оккупации", - говорится в заявлении МИД Сирии.
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в мире, израиль, сирия, дамаск (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сирия, Дамаск (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД Сирии назвал атаки Израиля на аэропорты продолжением политики агрессии

МИД Сирии: атаки Израиля на Дамаск и Алеппо являются развитием политики агрессии

© Фото : SANAДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
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КАИР, 12 окт - РИА Новости. Атака Израиля на аэропорты Дамаска и Алеппо является продолжением его политики агрессии, заявило министерство иностранных дел Сирии.
Ранее сирийские СМИ сообщали, что Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо, обе воздушные гавани приостановили работу. Все рейсы в международные аэропорты Дамаска и Алеппо и из них перенаправлены в Латакию.
"Эта израильская агрессия происходит в рамках продолжения властями (Израиля – ред.) и их сторонниками политики, основанной на агрессии и оккупации", - говорится в заявлении МИД Сирии.
 
В миреИзраильСирияДамаск (город)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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