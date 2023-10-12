https://ria.ru/20231012/izrail-1902372564.html
Армия Израиля сообщила о новых ударах по сектору Газа
Армия Израиля сообщила о новых ударах по сектору Газа - РИА Новости, 12.10.2023
Армия Израиля сообщила о новых ударах по сектору Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о новых ударах по целям ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T20:09
2023-10-12T20:09
2023-10-12T22:43
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восточный иерусалим
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о новых ударах по целям ХАМАС в секторе Газа."Прямо сейчас истребители наносят удары по многочисленным целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа", — говорится в публикации.Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231012/udary-1902252849.html
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в мире, израиль, россия, владимир путин, восточный иерусалим, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Россия, Владимир Путин, Восточный Иерусалим, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас
Армия Израиля сообщила о новых ударах по сектору Газа
Армия Израиля сообщила о новых ударах по целям ХАМАС в секторе Газа
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале
о новых ударах по целям ХАМАС в секторе Газа.
"Прямо сейчас истребители наносят удары по многочисленным целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа", — говорится в публикации.
Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, пишут СМИ
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
В Париже прошла акция в поддержку Палестины, несмотря на запрет властей
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
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Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.