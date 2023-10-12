https://ria.ru/20231012/izrail-1902355647.html
МИД заявил, что предпринял меры для поиска россиян в Израиле и Палестине
МИД заявил, что предпринял меры для поиска россиян в Израиле и Палестине - РИА Новости, 12.10.2023
МИД заявил, что предпринял меры для поиска россиян в Израиле и Палестине
Дипмиссии России в Израиле и Палестине предпринимают все необходимые меры по выяснению судьбы еще шести пропавших без вести россиян, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T18:54
2023-10-12T18:54
2023-10-12T19:01
в мире
россия
израиль
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестинская национальная администрация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891376461_0:72:3270:1911_1920x0_80_0_0_87b3c4a1afd2d2f409f7de588d72e62d.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Дипмиссии России в Израиле и Палестине предпринимают все необходимые меры по выяснению судьбы еще шести пропавших без вести россиян, сообщили в МИД РФ."Посольством России в Тель-Авиве и Представительством при Палестинской национальной администрации в Рамалле предпринимаются все необходимые меры по выяснению судьбы еще шести россиян, числящихся пропавшими без вести", - говорится в сообщении."Решительно осуждаем любые проявления экстремизма, терроризма, взятие в заложники, блокаду людей, намеренное создание невыносимых условий для их жизни и другие насильственные действия в отношении мирных граждан наряду с неизбирательным применением силы при проведении военных операций", - добавили в МИД РФ.
россия
израиль
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891376461_541:0:3270:2047_1920x0_80_0_0_76ac9a95a81a90893e25c84e1fae4281.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестинская национальная администрация
В мире, Россия, Израиль, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестинская национальная администрация
МИД заявил, что предпринял меры для поиска россиян в Израиле и Палестине
МИД: в Израиле и Палестине дипмиссия предприняла меры для поиска шести россиян