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МИД заявил, что предпринял меры для поиска россиян в Израиле и Палестине - РИА Новости, 12.10.2023
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18:54 12.10.2023 (обновлено: 19:01 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/izrail-1902355647.html
МИД заявил, что предпринял меры для поиска россиян в Израиле и Палестине
МИД заявил, что предпринял меры для поиска россиян в Израиле и Палестине - РИА Новости, 12.10.2023
МИД заявил, что предпринял меры для поиска россиян в Израиле и Палестине
Дипмиссии России в Израиле и Палестине предпринимают все необходимые меры по выяснению судьбы еще шести пропавших без вести россиян, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T18:54
2023-10-12T19:01
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палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестинская национальная администрация
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Дипмиссии России в Израиле и Палестине предпринимают все необходимые меры по выяснению судьбы еще шести пропавших без вести россиян, сообщили в МИД РФ."Посольством России в Тель-Авиве и Представительством при Палестинской национальной администрации в Рамалле предпринимаются все необходимые меры по выяснению судьбы еще шести россиян, числящихся пропавшими без вести", - говорится в сообщении."Решительно осуждаем любые проявления экстремизма, терроризма, взятие в заложники, блокаду людей, намеренное создание невыносимых условий для их жизни и другие насильственные действия в отношении мирных граждан наряду с неизбирательным применением силы при проведении военных операций", - добавили в МИД РФ.
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в мире, россия, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестинская национальная администрация
В мире, Россия, Израиль, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестинская национальная администрация
МИД заявил, что предпринял меры для поиска россиян в Израиле и Палестине

МИД: в Израиле и Палестине дипмиссия предприняла меры для поиска шести россиян

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел РФ
Министерство иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Дипмиссии России в Израиле и Палестине предпринимают все необходимые меры по выяснению судьбы еще шести пропавших без вести россиян, сообщили в МИД РФ.
"Посольством России в Тель-Авиве и Представительством при Палестинской национальной администрации в Рамалле предпринимаются все необходимые меры по выяснению судьбы еще шести россиян, числящихся пропавшими без вести", - говорится в сообщении.
"Решительно осуждаем любые проявления экстремизма, терроризма, взятие в заложники, блокаду людей, намеренное создание невыносимых условий для их жизни и другие насильственные действия в отношении мирных граждан наряду с неизбирательным применением силы при проведении военных операций", - добавили в МИД РФ.
 
В миреРоссияИзраильПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинская национальная администрация
 
 
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