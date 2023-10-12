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МИД заявил, что предпринял меры для поиска россиян в Израиле и Палестине

МИД заявил, что предпринял меры для поиска россиян в Израиле и Палестине - РИА Новости, 12.10.2023

МИД заявил, что предпринял меры для поиска россиян в Израиле и Палестине

Дипмиссии России в Израиле и Палестине предпринимают все необходимые меры по выяснению судьбы еще шести пропавших без вести россиян, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T18:54

2023-10-12T18:54

2023-10-12T19:01

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестинская национальная администрация

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Дипмиссии России в Израиле и Палестине предпринимают все необходимые меры по выяснению судьбы еще шести пропавших без вести россиян, сообщили в МИД РФ."Посольством России в Тель-Авиве и Представительством при Палестинской национальной администрации в Рамалле предпринимаются все необходимые меры по выяснению судьбы еще шести россиян, числящихся пропавшими без вести", - говорится в сообщении."Решительно осуждаем любые проявления экстремизма, терроризма, взятие в заложники, блокаду людей, намеренное создание невыносимых условий для их жизни и другие насильственные действия в отношении мирных граждан наряду с неизбирательным применением силы при проведении военных операций", - добавили в МИД РФ.

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в мире, россия, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестинская национальная администрация