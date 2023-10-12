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Глава Хорватии заявил, что он разочаровался в Израиле после ударов по Газе - РИА Новости, 12.10.2023
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18:29 12.10.2023 (обновлено: 18:30 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/izrail-1902347479.html
Глава Хорватии заявил, что он разочаровался в Израиле после ударов по Газе
Глава Хорватии заявил, что он разочаровался в Израиле после ударов по Газе - РИА Новости, 12.10.2023
Глава Хорватии заявил, что он разочаровался в Израиле после ударов по Газе
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Израиль утратил его симпатии после ударов по сектору Газа, которые он назвал "местью и убийством мирных жителей". РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T18:29
2023-10-12T18:30
в мире
израиль
хорватия
зоран миланович
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЛГРАД, 12 окт – РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Израиль утратил его симпатии после ударов по сектору Газа, которые он назвал "местью и убийством мирных жителей". Хорватские журналисты спросили главу государства в четверг, как он оценивает вывешивание государственного флага Израиля на здании МИД Хорватии в знак поддержки. "Думаю, что это (вывешивание флага - ред.) идиотский шаг, при всех моих симпатиях к Израилю, которые они, к сожалению утратили за 15 минут. ХАМАСовцы, которые устроили резню, никто на Ближнем Востоке не любит, ни одна власть, но, к сожалению, их любит народ или часть народа", - цитирует Милановича Index.hr. "Я осудил убийства, высказал отвращение и отторжение, но право на защиту не включает в себя право на месть и убийство мирных жителей", - подчеркнул хорватский президент. Он указал, что в Хорватии на официальных зданиях и в общественных местах нет места другим флагам, кроме государственного и флагов нацменьшинств, кроме строго отрегулированных ситуаций. Миланович также остро критиковал позицию МИД страны за излишне по его мнению спокойный подход к вопросу эвакуации граждан из Израиля. Хорватский министр иностранных дел Гордан Грлич-Радман ранее заявил, что некоторые страны "устраивали парад отправляя эвакуационные рейсы", а в Загреб вернулись регулярными рейсами 106 из всего 180 граждан, находившихся в Израиле. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231012/pusk-1902314146.html
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в мире, израиль, хорватия, зоран миланович, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хорватия, Зоран Миланович, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава Хорватии заявил, что он разочаровался в Израиле после ударов по Газе

Президент Хорватии: Израиль утратил все симпатии после ударов по сектору Газа

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Хорватии Зоран Миланович
Президент Хорватии Зоран Миланович - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Президент Хорватии Зоран Миланович . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 12 окт – РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Израиль утратил его симпатии после ударов по сектору Газа, которые он назвал "местью и убийством мирных жителей".
Хорватские журналисты спросили главу государства в четверг, как он оценивает вывешивание государственного флага Израиля на здании МИД Хорватии в знак поддержки.
"Думаю, что это (вывешивание флага - ред.) идиотский шаг, при всех моих симпатиях к Израилю, которые они, к сожалению утратили за 15 минут. ХАМАСовцы, которые устроили резню, никто на Ближнем Востоке не любит, ни одна власть, но, к сожалению, их любит народ или часть народа", - цитирует Милановича Index.hr.
"Я осудил убийства, высказал отвращение и отторжение, но право на защиту не включает в себя право на месть и убийство мирных жителей", - подчеркнул хорватский президент.
Он указал, что в Хорватии на официальных зданиях и в общественных местах нет места другим флагам, кроме государственного и флагов нацменьшинств, кроме строго отрегулированных ситуаций.
Миланович также остро критиковал позицию МИД страны за излишне по его мнению спокойный подход к вопросу эвакуации граждан из Израиля. Хорватский министр иностранных дел Гордан Грлич-Радман ранее заявил, что некоторые страны "устраивали парад отправляя эвакуационные рейсы", а в Загреб вернулись регулярными рейсами 106 из всего 180 граждан, находившихся в Израиле.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреИзраильХорватияЗоран МилановичХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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