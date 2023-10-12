https://ria.ru/20231012/izrail-1902300465.html

Херш прокомментировал возможное наземное вторжение Израиля в сектор Газа

Херш прокомментировал возможное наземное вторжение Израиля в сектор Газа - РИА Новости, 12.10.2023

Херш прокомментировал возможное наземное вторжение Израиля в сектор Газа

Американский журналист Сеймур Херш утверждает, что израильские власти как альтернативу наземному вторжению в сектор Газа рассматривают прекращение поставок в... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T16:27

2023-10-12T16:27

2023-10-12T16:28

в мире

израиль

сеймур херш

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Американский журналист Сеймур Херш утверждает, что израильские власти как альтернативу наземному вторжению в сектор Газа рассматривают прекращение поставок в палестинский анклав воды, продовольствия и электроэнергии – вариант, который он сравнил с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В публикации со ссылкой на неназванных израильтян, живущих за рубежом, работавших над "секретным проектом" и сохранивших связи с "бывшими коллегами" на родине, Херш скептически оценивает боеготовность израильских сухопутных сил, которым после многолетнего выполнения "охранных" функций на Западном берегу реки Иордан предстоят тяжелые бои в плотной городской застройке двухмиллионного сектора Газа. "Что касается наземной атаки, то, как сказал мне инсайдер, существует жестокая альтернатива, которая рассматривается. Ее можно описать как "ленинградский подход", имея в виду попытки немцев заморить голодом город, известный сейчас как Санкт-Петербург, во время Второй мировой войны", - сказано в статье. "Вариант на рассмотрении, как сказал мне израильский инсайдер, заключается в том, чтобы продолжать изоляцию города Газы с точки зрения подачи электроэнергии, поставок продовольствия и иных предметов первой необходимости", - написал Херш. Со ссылкой на свой источник он утверждает, что правящее в Газе движение ХАМАС располагает запасами очищенной питьевой воды на два-три дня и уже столкнулось с дефицитом продовольствия. "На определенном этапе Израиль мог бы согласовать освобождение некоторых пленных – женщин и детей – в обмен на еду и воду", - говорится в статье. Херш обратил внимание на то, что западные страны, в том числе США, признавая право Израиля на самооборону, призывают его соблюдать "правила войны". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

израиль

сектор газа

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в мире, израиль, сеймур херш, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа