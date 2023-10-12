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Генштаб Израиля признал, что военные не справились с обязанностями - РИА Новости, 12.10.2023
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16:12 12.10.2023 (обновлено: 16:44 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/izrail-1902295720.html
Генштаб Израиля признал, что военные не справились с обязанностями
Генштаб Израиля признал, что военные не справились с обязанностями - РИА Новости, 12.10.2023
Генштаб Израиля признал, что военные не справились с обязанностями
Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви выступил с первым с начала эскалации конфликта заявлением, в котором признал, что в день атаки... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T16:12
2023-10-12T16:44
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви выступил с первым с начала эскалации конфликта заявлением, в котором признал, что в день атаки армия не смогла обеспечить безопасность страны."ЦАХАЛ несет ответственность за безопасность страны и ее граждан, и в субботу утром в районе, прилегающем к сектору Газа, мы с этим не справились. Мы будем изучать и расследовать это, но сейчас время войны", - заявил Халеви, чье выступление транслировалось по телевидению.Глава генштаба отметил, что инфраструктура ХАМАС будет полностью демонтирована, а сектор Газа больше не будет прежним. "Яхья Синвар (глава ХАМАС в секторе Газа), решился на это ужасное нападение, и поэтому он и вся система под его руководством - мертвецы. Мы нападем на них и демонтируем их и их систему", - подчеркнул Халеви. Он добавил, что Израиль сделает все возможное для освобождения заложников, захваченных ХАМАС.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html
https://ria.ru/20231010/izrail-1901571836.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Генштаб Израиля признал, что военные не справились с обязанностями

Генштаб Израиля: военные в день атаки ХАМАС не справились с обязанностями

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви выступил с первым с начала эскалации конфликта заявлением, в котором признал, что в день атаки армия не смогла обеспечить безопасность страны.
"ЦАХАЛ несет ответственность за безопасность страны и ее граждан, и в субботу утром в районе, прилегающем к сектору Газа, мы с этим не справились. Мы будем изучать и расследовать это, но сейчас время войны", - заявил Халеви, чье выступление транслировалось по телевидению.
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Глава генштаба отметил, что инфраструктура ХАМАС будет полностью демонтирована, а сектор Газа больше не будет прежним. "Яхья Синвар (глава ХАМАС в секторе Газа), решился на это ужасное нападение, и поэтому он и вся система под его руководством - мертвецы. Мы нападем на них и демонтируем их и их систему", - подчеркнул Халеви. Он добавил, что Израиль сделает все возможное для освобождения заложников, захваченных ХАМАС.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
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В миреИзраильХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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