https://ria.ru/20231012/izrail-1902295720.html

Генштаб Израиля признал, что военные не справились с обязанностями

Генштаб Израиля признал, что военные не справились с обязанностями - РИА Новости, 12.10.2023

Генштаб Израиля признал, что военные не справились с обязанностями

Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви выступил с первым с начала эскалации конфликта заявлением, в котором признал, что в день атаки... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T16:12

2023-10-12T16:12

2023-10-12T16:44

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви выступил с первым с начала эскалации конфликта заявлением, в котором признал, что в день атаки армия не смогла обеспечить безопасность страны."ЦАХАЛ несет ответственность за безопасность страны и ее граждан, и в субботу утром в районе, прилегающем к сектору Газа, мы с этим не справились. Мы будем изучать и расследовать это, но сейчас время войны", - заявил Халеви, чье выступление транслировалось по телевидению.Глава генштаба отметил, что инфраструктура ХАМАС будет полностью демонтирована, а сектор Газа больше не будет прежним. "Яхья Синвар (глава ХАМАС в секторе Газа), решился на это ужасное нападение, и поэтому он и вся система под его руководством - мертвецы. Мы нападем на них и демонтируем их и их систему", - подчеркнул Халеви. Он добавил, что Израиль сделает все возможное для освобождения заложников, захваченных ХАМАС.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

https://ria.ru/20231010/izrail-1901571836.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)