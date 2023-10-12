https://ria.ru/20231012/izrail-1902280098.html

В Греции осудили решение подсветить здание парламента в цвета флага Израиля

В Греции осудили решение подсветить здание парламента в цвета флага Израиля - РИА Новости, 12.10.2023

В Греции осудили решение подсветить здание парламента в цвета флага Израиля

Парламентская фракция Компартии Греции (КПГ) назвала неприемлемым решение осветить здание греческого парламента в цвета флага Израиля, который "убивает... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:34

2023-10-12T15:34

2023-10-12T15:34

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АФИНЫ, 12 окт - РИА Новости. Парламентская фракция Компартии Греции (КПГ) назвала неприемлемым решение осветить здание греческого парламента в цвета флага Израиля, который "убивает палестинский народ". В среду вечером на здании парламента Греции появилось изображение флага Государства Израиль. Как заявил спикер парламента Греции Константинос Тасулас, это сделано в знак солидарности с израильским народом за бесчеловечные террористические атаки, которым он подвергся со стороны ХАМАС. По его словам, это сделано вместе с другими европейскими парламентами и символическими общественными и частными зданиями. Парламентская фракция КПГ выразила несогласие с этим. "Парламентская фракция КПГ считает неприемлемым решение правительства "Новой демократии" и председателя греческого парламента осветить здание парламента в цвета флага Государства Израиль, которое осуществляет многолетнюю варварскую оккупацию палестинских территорий, убивает палестинский народ, бомбит и вводит бесчеловечную блокаду сектора Газа и готовится к сухопутной интервенции", - говорится в сообщении фракции КПГ, поступившем в РИА Новости. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231012/gaza-1902272977.html

https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html

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в мире, израиль, россия, греция, хамас, оон, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году