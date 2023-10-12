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В Израиле заявили, что блокада Газы продлится до освобождения заложников
В Израиле заявили, что блокада Газы продлится до освобождения заложников - РИА Новости, 12.10.2023
В Израиле заявили, что блокада Газы продлится до освобождения заложников
Сектор Газа будет оставаться в условиях энергетической и гуманитарной блокады до тех пор, пока похищенные ХАМАС израильтяне не будут освобождены, заявил министр РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:58
2023-10-12T11:58
2023-10-12T11:58
в мире
израиль
исраэль кац
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Сектор Газа будет оставаться в условиях энергетической и гуманитарной блокады до тех пор, пока похищенные ХАМАС израильтяне не будут освобождены, заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац. "Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт, ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока похищенные израильтяне не будут возвращены домой. Гуманитарный шаг в ответ на гуманитарный шаг. И пусть никто не будет проповедовать нам мораль", - заявил Кац на своей странице в социальной сети X. Глава израильского минобороны Йоав Галант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников из движения ХАМАС "человекоподобными животными", а Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. В Газу также не подается электроэнергия.
https://ria.ru/20231012/peregovory-1902210487.html
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в мире, израиль, исраэль кац, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Исраэль Кац, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили, что блокада Газы продлится до освобождения заложников
Министр Кац: энергетическая блокада Газы продлится до освобождения заложников