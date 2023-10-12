Рейтинг@Mail.ru
В Израиле заявили, что блокада Газы продлится до освобождения заложников - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/izrail-1902215054.html
В Израиле заявили, что блокада Газы продлится до освобождения заложников
В Израиле заявили, что блокада Газы продлится до освобождения заложников - РИА Новости, 12.10.2023
В Израиле заявили, что блокада Газы продлится до освобождения заложников
Сектор Газа будет оставаться в условиях энергетической и гуманитарной блокады до тех пор, пока похищенные ХАМАС израильтяне не будут освобождены, заявил министр РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:58
2023-10-12T11:58
в мире
израиль
исраэль кац
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902210767_0:306:3096:2048_1920x0_80_0_0_4e6f468fb50914447d60d17520096255.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Сектор Газа будет оставаться в условиях энергетической и гуманитарной блокады до тех пор, пока похищенные ХАМАС израильтяне не будут освобождены, заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац. "Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт, ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока похищенные израильтяне не будут возвращены домой. Гуманитарный шаг в ответ на гуманитарный шаг. И пусть никто не будет проповедовать нам мораль", - заявил Кац на своей странице в социальной сети X. Глава израильского минобороны Йоав Галант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников из движения ХАМАС "человекоподобными животными", а Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. В Газу также не подается электроэнергия.
https://ria.ru/20231012/peregovory-1902210487.html
https://ria.ru/20231012/sholts-1902212985.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902210767_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_a408cc40c3db90c235511b07f5b4dbc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, исраэль кац, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Исраэль Кац, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили, что блокада Газы продлится до освобождения заложников

Министр Кац: энергетическая блокада Газы продлится до освобождения заложников

© AP Photo / Yousef MasoudПалестинцы на границе сектора Газа и Израиля
Палестинцы на границе сектора Газа и Израиля - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинцы на границе сектора Газа и Израиля
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Сектор Газа будет оставаться в условиях энергетической и гуманитарной блокады до тех пор, пока похищенные ХАМАС израильтяне не будут освобождены, заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац.
"Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт, ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока похищенные израильтяне не будут возвращены домой. Гуманитарный шаг в ответ на гуманитарный шаг. И пусть никто не будет проповедовать нам мораль", - заявил Кац на своей странице в социальной сети X.
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Посол Израиля заявил об отсутствии переговоров по заложникам в плену ХАМАС
11:41
Глава израильского минобороны Йоав Галант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников из движения ХАМАС "человекоподобными животными", а Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. В Газу также не подается электроэнергия.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Шольц утверждает, что без помощи Ирана ХАМАС не смог бы атаковать Израиль
11:52
 
В миреИзраильИсраэль КацХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала