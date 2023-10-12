https://ria.ru/20231012/izrail-1902191031.html

Число погибших в Израиле выросло до 1300 человек, в секторе Газа — 1200

Число погибших в Израиле выросло до 1300 человек, в секторе Газа — 1200 - РИА Новости, 12.10.2023

Число погибших в Израиле выросло до 1300 человек, в секторе Газа — 1200

Число погибших в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке увеличилось с обеих сторон, сообщили СМИ и власти. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T10:14

2023-10-12T10:14

2023-10-12T10:50

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

хамас

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Число погибших в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке увеличилось с обеих сторон, сообщили СМИ и власти.Так, по данным государственной радиостанции Kan, в Израиле жертвами нападения бойцов движения ХАМАС стали 1,3 тысячи человек. Порядка 3,3 тысячи жителей Израиля получили ранения, 28 из них находятся в критическом состоянии, 350 — в тяжелом.Число жертв в секторе Газа достигло 1203 человек, уведомил палестинский Минздрав в соцсетях. Ранены 5763 человека.На Западном берегу погибли 29 человек, около 180 ранены.Палестино-израильский конфликт обострился утром 7 октября, когда Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа. Вооруженные бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Число израильских военных, погибших с субботы, возросло до 220. Около ста человек, в том числе высокопоставленные офицеры, удерживаются в плену.На данный момент подтверждено, что погибли четверо россиян, шестеро числятся пропавшими без вести.Неизвестной остается судьба десятков граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся представители Австрии, Китая, Мексики, Франции.Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об освобождении израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.

https://ria.ru/20231011/zapad-1901987027.html

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас