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Посол Израиля: ХАМАС хочет испортить отношения Тель-Авива с арабским миром - РИА Новости, 12.10.2023
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08:37 12.10.2023 (обновлено: 09:29 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/izrail-1902172439.html
Посол Израиля: ХАМАС хочет испортить отношения Тель-Авива с арабским миром
Посол Израиля: ХАМАС хочет испортить отношения Тель-Авива с арабским миром - РИА Новости, 12.10.2023
Посол Израиля: ХАМАС хочет испортить отношения Тель-Авива с арабским миром
ХАМАС, обострив палестино-израильский конфликт, надеется испортить процесс нормализации отношений Израиля с арабским миром, но многие страны региона понимают,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T08:37
2023-10-12T09:29
в мире
израиль
россия
саудовская аравия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901197059_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7fe0c807e00e5e6c540645163372f683.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ХАМАС, обострив палестино-израильский конфликт, надеется испортить процесс нормализации отношений Израиля с арабским миром, но многие страны региона понимают, что Израиль им не враг, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в России Александр Бен Цви. "Это главная надежда ХАМАС - помешать улучшению наших отношений с арабскими странами. Атака на Израиль, наш ответ, и, как следствие, призывы к арабской солидарности. Такое было уже в прошлом. Но думаю, что сейчас многие арабские страны поняли, что Израиль - не их враг", - сказал посол. "У нас нет никаких конфликтов. Вот, даже, возьмем Саудовскую Аравию, с которой через посредников велись переговоры. Какие у нас претензии есть к Саудовской Аравии? Никаких. Или к ОАЭ, Бахрейну, Марокко, Египту? Но есть те, кому не нравится нормализация отношений Израиля с арабскими странами. Например, Ирану, который очень активно работает на Ближнем Востоке, чтобы сделать все, чтобы Израиль не улучшал отношения с арабским миром. Но многие мусульманские страны начинают понимать, что хорошие отношения с Израилем - идут им на пользу", - добавил он. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1,2 тысячи человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло примерно до 1,2 тысячи человек. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет. Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон. США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд". Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории. Читайте полный текст интервью Александра Бен Цви &gt;&gt;
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в мире, израиль, россия, саудовская аравия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Саудовская Аравия, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посол Израиля: ХАМАС хочет испортить отношения Тель-Авива с арабским миром

Посол Бен Цви: ХАМАС пытается испортить отношения Израиля с арабским миром

© AP Photo / Yousef MasoudПалестинские бойцы на захваченном израильском танке
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ХАМАС, обострив палестино-израильский конфликт, надеется испортить процесс нормализации отношений Израиля с арабским миром, но многие страны региона понимают, что Израиль им не враг, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в России Александр Бен Цви.
"Это главная надежда ХАМАС - помешать улучшению наших отношений с арабскими странами. Атака на Израиль, наш ответ, и, как следствие, призывы к арабской солидарности. Такое было уже в прошлом. Но думаю, что сейчас многие арабские страны поняли, что Израиль - не их враг", - сказал посол.
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Вчера, 13:13
"У нас нет никаких конфликтов. Вот, даже, возьмем Саудовскую Аравию, с которой через посредников велись переговоры. Какие у нас претензии есть к Саудовской Аравии? Никаких. Или к ОАЭ, Бахрейну, Марокко, Египту? Но есть те, кому не нравится нормализация отношений Израиля с арабскими странами. Например, Ирану, который очень активно работает на Ближнем Востоке, чтобы сделать все, чтобы Израиль не улучшал отношения с арабским миром. Но многие мусульманские страны начинают понимать, что хорошие отношения с Израилем - идут им на пользу", - добавил он.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
Последствия ракетного удара в поселении Бейтар-Илит под Иерусалимом со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Штаты предали Израиль. Другим союзникам приготовиться
Вчера, 08:00
На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1,2 тысячи человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло примерно до 1,2 тысячи человек.
Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
Флаги США и Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
США толкают Израиль к уничтожению
08:00
Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.
Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
10 октября, 08:00
США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Читайте полный текст интервью Александра Бен Цви >>
 
В миреИзраильРоссияСаудовская АравияХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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