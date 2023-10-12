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СМИ: в Израиле отказались лечить пленных бойцов ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023
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07:09 12.10.2023 (обновлено: 08:26 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/izrail-1902165288.html
СМИ: в Израиле отказались лечить пленных бойцов ХАМАС
СМИ: в Израиле отказались лечить пленных бойцов ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023
СМИ: в Израиле отказались лечить пленных бойцов ХАМАС
Израильские государственные больницы перестанут оказывать медицинскую помощь взятым в плен бойцам ХАМАС, пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на директиву РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T07:09
2023-10-12T08:26
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Израильские государственные больницы перестанут оказывать медицинскую помощь взятым в плен бойцам ХАМАС, пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на директиву министра здравоохранения страны Моше Арбеля.Как говорится в документе, система здравоохранения должна сосредоточиться на лечении пострадавших лиц и солдат Армии обороны Израиля, а также подготовиться к приему новых раненых.&quot;Лечение презренных террористов &lt;…&gt; мешает этим усилиям, и &lt;…&gt; государственная система здравоохранения не будет лечить их&quot;, — цитирует газета выдержку из директивы.Арбель также призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинструктировать в этой связи все соответствующие органы.Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более ста пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 1200.
https://ria.ru/20231012/pogibshie-1902162113.html
https://ria.ru/20231012/gaza-1902148157.html
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израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: в Израиле отказались лечить пленных бойцов ХАМАС

JP: Министерство здравоохранения Израиля не будет лечить пленных бойцов ХАМАС

© AP Photo / Hatem AliПоследствия удара ВВС Израиля в Газе
Последствия удара ВВС Израиля в Газе - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Последствия удара ВВС Израиля в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Израильские государственные больницы перестанут оказывать медицинскую помощь взятым в плен бойцам ХАМАС, пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на директиву министра здравоохранения страны Моше Арбеля.
Как говорится в документе, система здравоохранения должна сосредоточиться на лечении пострадавших лиц и солдат Армии обороны Израиля, а также подготовиться к приему новых раненых.
«

"Лечение презренных террористов <…> мешает этим усилиям, и <…> государственная система здравоохранения не будет лечить их", — цитирует газета выдержку из директивы.

Арбель также призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинструктировать в этой связи все соответствующие органы.
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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Обострение палестино-израильского конфликта

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более ста пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.
Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.
По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 1200.
Житель сектора Газа у зданий, разрушенных в результате израильских авиаударов - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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ИзраильБиньямин НетаньяхуХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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