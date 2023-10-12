https://ria.ru/20231012/izrail-1902165288.html

СМИ: в Израиле отказались лечить пленных бойцов ХАМАС

СМИ: в Израиле отказались лечить пленных бойцов ХАМАС - РИА Новости, 12.10.2023

СМИ: в Израиле отказались лечить пленных бойцов ХАМАС

Израильские государственные больницы перестанут оказывать медицинскую помощь взятым в плен бойцам ХАМАС, пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на директиву РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T07:09

2023-10-12T07:09

2023-10-12T08:26

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Израильские государственные больницы перестанут оказывать медицинскую помощь взятым в плен бойцам ХАМАС, пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на директиву министра здравоохранения страны Моше Арбеля.Как говорится в документе, система здравоохранения должна сосредоточиться на лечении пострадавших лиц и солдат Армии обороны Израиля, а также подготовиться к приему новых раненых."Лечение презренных террористов <…> мешает этим усилиям, и <…> государственная система здравоохранения не будет лечить их", — цитирует газета выдержку из директивы.Арбель также призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинструктировать в этой связи все соответствующие органы.Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более ста пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 1200.

https://ria.ru/20231012/pogibshie-1902162113.html

https://ria.ru/20231012/gaza-1902148157.html

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израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире