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Посол Израиля не верит, что соседние страны хотят обострить конфликт - РИА Новости, 12.10.2023
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04:48 12.10.2023 (обновлено: 09:24 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/izrail-1902159676.html
Посол Израиля не верит, что соседние страны хотят обострить конфликт
Посол Израиля не верит, что соседние страны хотят обострить конфликт - РИА Новости, 12.10.2023
Посол Израиля не верит, что соседние страны хотят обострить конфликт
Израиль не считает, что соседние с ним страны хотят обострить палестино-израильский конфликт, но ряд группировок пытается действовать под шумок, заявил в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T04:48
2023-10-12T09:24
израиль
россия
ливан
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
в мире
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Израиль не считает, что соседние с ним страны хотят обострить палестино-израильский конфликт, но ряд группировок пытается действовать под шумок, заявил в интервью РИА Новости израильский посол в России Александр Бен Цви. "Вокруг Израиля довольно много различных группировок, которые солидарны с ХАМАС и стараются обострить ситуацию. Были ответные шаги с нашей стороны. Я не думаю, что есть страны, которые хотят обострять конфликт. Не думаю, что Ливан или Сирия этого хотят, это не в их интересах, потому что проблемы лягут на плечи правительств - наши ответные удары невыгодны для этих стран", - сказал посол. При этом он подчеркнул, что "есть группировки, которые, что называется, "под шумок" стараются обострить ситуацию". "Пока все под контролем. Надеюсь, ничего такого не будет, и, в любом случае, это было бы очень глупо, потому что ничего хорошего из этого не получится. Мы готовы к любым таким атакам и всегда будем отвечать на них", - заключил он. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 1100. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории. Читайте полный текст интервью Александра Бен Цви &gt;&gt;
https://ria.ru/20231012/bayden-1902146114.html
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израиль, россия, ливан, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, в мире
Израиль, Россия, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, В мире
Посол Израиля не верит, что соседние страны хотят обострить конфликт

Посол в России Цви: Израиль не верит в желание соседних стран обострить конфликт

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Израиль не считает, что соседние с ним страны хотят обострить палестино-израильский конфликт, но ряд группировок пытается действовать под шумок, заявил в интервью РИА Новости израильский посол в России Александр Бен Цви.
«
"Вокруг Израиля довольно много различных группировок, которые солидарны с ХАМАС и стараются обострить ситуацию. Были ответные шаги с нашей стороны. Я не думаю, что есть страны, которые хотят обострять конфликт. Не думаю, что Ливан или Сирия этого хотят, это не в их интересах, потому что проблемы лягут на плечи правительств - наши ответные удары невыгодны для этих стран", - сказал посол.
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При этом он подчеркнул, что "есть группировки, которые, что называется, "под шумок" стараются обострить ситуацию".
"Пока все под контролем. Надеюсь, ничего такого не будет, и, в любом случае, это было бы очень глупо, потому что ничего хорошего из этого не получится. Мы готовы к любым таким атакам и всегда будем отвечать на них", - заключил он.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
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Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 1100.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Читайте полный текст интервью Александра Бен Цви >>
 
ИзраильРоссияЛиванБиньямин НетаньяхуХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНВ мире
 
 
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