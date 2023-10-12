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Сорокин назвал новый источник финансирования восстановленного демпфера

Сорокин назвал новый источник финансирования восстановленного демпфера - РИА Новости, 12.10.2023

Сорокин назвал новый источник финансирования восстановленного демпфера

Одним из источников финансирования восстановленного топливного демпфера будут средства, которые Минфин планировал, но не выплатил нефтяникам в сентябре, сообщил РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T11:10

2023-10-12T11:10

2023-10-12T11:11

экономика

россия

москва

павел сорокин

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министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Одним из источников финансирования восстановленного топливного демпфера будут средства, которые Минфин планировал, но не выплатил нефтяникам в сентябре, сообщил журналистам первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в кулуарах Российской энергетической недели."Дискуссия про источники (финансирования демпфера - ред.) уже активно идет. В соответствии с поручениями, совместно с Минфином прорабатывали ряд источников, в том числе демпфер, который не будет уплачен за сентябрь. То есть та сумма, которую не получат нефтяники из-за пробития верхней границы ценового диапазона. Она уже в целом обсчитана, идет финализация", - сказал Сорокин."Сумма источников (финансирования демпфера - ред.) будет состоять из вот этого демпфера плюс другие источники, которые не относятся к нефтяной отрасли. Именно к нефтяной. И к тем заводам, которые поставляют на внутренний рынок", - добавил он.Сорокин отметил, что все основные решения по восстановлению демпфера уже объявлены, сейчас идет донастройка решений и источников финансирования. Так как демпфер выплачивается в конце следующего за отчетным месяца, до этого момента все корректировки должны быть внесены в параметры топливного демпфера, подчеркнул он. При этом заработают они задним числом, то есть с 1 октября."Законопроект стоит ждать в ближайшее время", - заключил Сорокин.Демпфирующий механизм скорректирован с 1 сентября до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращаются вдвое - в формулу расчета введен понижающий коэффициент 0,5. Однако 6 октября правительство России приняло решение восстановить выплаты по демпферу в полном объеме.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231012/prilozhenie-1902193294.html

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экономика, россия, москва, павел сорокин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)