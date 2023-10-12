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Сорокин назвал новый источник финансирования восстановленного демпфера - РИА Новости, 12.10.2023
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11:10 12.10.2023 (обновлено: 11:11 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/istochnik-1902204391.html
Сорокин назвал новый источник финансирования восстановленного демпфера
Сорокин назвал новый источник финансирования восстановленного демпфера - РИА Новости, 12.10.2023
Сорокин назвал новый источник финансирования восстановленного демпфера
Одним из источников финансирования восстановленного топливного демпфера будут средства, которые Минфин планировал, но не выплатил нефтяникам в сентябре, сообщил РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T11:10
2023-10-12T11:11
экономика
россия
москва
павел сорокин
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Одним из источников финансирования восстановленного топливного демпфера будут средства, которые Минфин планировал, но не выплатил нефтяникам в сентябре, сообщил журналистам первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в кулуарах Российской энергетической недели."Дискуссия про источники (финансирования демпфера - ред.) уже активно идет. В соответствии с поручениями, совместно с Минфином прорабатывали ряд источников, в том числе демпфер, который не будет уплачен за сентябрь. То есть та сумма, которую не получат нефтяники из-за пробития верхней границы ценового диапазона. Она уже в целом обсчитана, идет финализация", - сказал Сорокин."Сумма источников (финансирования демпфера - ред.) будет состоять из вот этого демпфера плюс другие источники, которые не относятся к нефтяной отрасли. Именно к нефтяной. И к тем заводам, которые поставляют на внутренний рынок", - добавил он.Сорокин отметил, что все основные решения по восстановлению демпфера уже объявлены, сейчас идет донастройка решений и источников финансирования. Так как демпфер выплачивается в конце следующего за отчетным месяца, до этого момента все корректировки должны быть внесены в параметры топливного демпфера, подчеркнул он. При этом заработают они задним числом, то есть с 1 октября."Законопроект стоит ждать в ближайшее время", - заключил Сорокин.Демпфирующий механизм скорректирован с 1 сентября до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращаются вдвое - в формулу расчета введен понижающий коэффициент 0,5. Однако 6 октября правительство России приняло решение восстановить выплаты по демпферу в полном объеме.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, москва, павел сорокин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Москва, Павел Сорокин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Сорокин назвал новый источник финансирования восстановленного демпфера

Сорокин: источником финансирования демпфера станут средства Минфина

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПрохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве
Прохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Прохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Одним из источников финансирования восстановленного топливного демпфера будут средства, которые Минфин планировал, но не выплатил нефтяникам в сентябре, сообщил журналистам первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в кулуарах Российской энергетической недели.
"Дискуссия про источники (финансирования демпфера - ред.) уже активно идет. В соответствии с поручениями, совместно с Минфином прорабатывали ряд источников, в том числе демпфер, который не будет уплачен за сентябрь. То есть та сумма, которую не получат нефтяники из-за пробития верхней границы ценового диапазона. Она уже в целом обсчитана, идет финализация", - сказал Сорокин.
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"Сумма источников (финансирования демпфера - ред.) будет состоять из вот этого демпфера плюс другие источники, которые не относятся к нефтяной отрасли. Именно к нефтяной. И к тем заводам, которые поставляют на внутренний рынок", - добавил он.
Сорокин отметил, что все основные решения по восстановлению демпфера уже объявлены, сейчас идет донастройка решений и источников финансирования. Так как демпфер выплачивается в конце следующего за отчетным месяца, до этого момента все корректировки должны быть внесены в параметры топливного демпфера, подчеркнул он. При этом заработают они задним числом, то есть с 1 октября.
"Законопроект стоит ждать в ближайшее время", - заключил Сорокин.
Демпфирующий механизм скорректирован с 1 сентября до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращаются вдвое - в формулу расчета введен понижающий коэффициент 0,5. Однако 6 октября правительство России приняло решение восстановить выплаты по демпферу в полном объеме.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаРоссияМоскваПавел СорокинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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