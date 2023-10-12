https://ria.ru/20231012/iskopaemye-1902147292.html
Москва предложила Эр-Рияду работы по разведке твердых полезных ископаемых
Москва предложила Эр-Рияду работы по разведке твердых полезных ископаемых - РИА Новости, 12.10.2023
Москва предложила Эр-Рияду работы по разведке твердых полезных ископаемых
"Росгеология" предлагает Саудовской Аравии работы по разведке твердых полезных ископаемых, по нефти и газу не планирует работать из-за высокой степени... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T00:20
2023-10-12T00:20
2023-10-12T00:20
саудовская аравия
сергей горьков
москва
эр-рияд (город)
росгеология
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840027221_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6459e1de1717a9191ad0e5c3d8a6b52e.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Росгеология" предлагает Саудовской Аравии работы по разведке твердых полезных ископаемых, по нефти и газу не планирует работать из-за высокой степени изученности недр и конкуренции, сообщил журналистам глава компании Сергей Горьков в кулуарах Российской энергетической недели. "Саудовской Аравии предлагаем (работы - ред.) по твердым полезным ископаемым, потому что у них опыта немного. У нас есть понимание, как минимум, о десяти блоках, которые достаточно интересны в Саудовской Аравии по разработке полиметаллов. Мы их видим, понимаем, предлагаем активную работу по их разведке и последующему привлечению инвесторов к разработке", - сказал Горьков. "В нефти и газе сложно с ними работать, хотя мы пытались несколько раз. Во-первых, не так много геологоразведки уже осталось. Они все изучили. Во-вторых, у них там конкуренция высокая. Ниши такой нет в нефтегазе, а по твердым есть", - объяснил он, почему компания не планирует предлагать работы Саудовской Аравии по углеводородам. В то же время, по словам Горькова, в твердых полезных ископаемых у королевства слабая изученность недр, при этом есть потенциал по полиметаллам: меди, цинку, золоту. Глава "Росгеологии" также поделился мнением, что российским металлургическим компаниям будет интересно выйти на рынок Саудовской Аравии. Сейчас компания ведет переговоры с королевством о том, каким образом и с какими партнерами будут разрабатываться интересующие ее блоки, добавил Горьков. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231011/tovarooborot-1901951004.html
саудовская аравия
москва
эр-рияд (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840027221_494:489:2573:2048_1920x0_80_0_0_80d35dd667bef3fae8d828758f315215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, сергей горьков, москва, эр-рияд (город), росгеология, экономика
Саудовская Аравия, Сергей Горьков, Москва, Эр-Рияд (город), Росгеология, Экономика
Москва предложила Эр-Рияду работы по разведке твердых полезных ископаемых
"Росгеология" предлагает Эр-Рияду работы по разведке твердых полезных ископаемых
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Росгеология" предлагает Саудовской Аравии работы по разведке твердых полезных ископаемых, по нефти и газу не планирует работать из-за высокой степени изученности недр и конкуренции, сообщил журналистам глава компании Сергей Горьков в кулуарах Российской энергетической недели.
«
"Саудовской Аравии предлагаем (работы - ред.) по твердым полезным ископаемым, потому что у них опыта немного. У нас есть понимание, как минимум, о десяти блоках, которые достаточно интересны в Саудовской Аравии по разработке полиметаллов. Мы их видим, понимаем, предлагаем активную работу по их разведке и последующему привлечению инвесторов к разработке", - сказал Горьков.
"В нефти и газе сложно с ними работать, хотя мы пытались несколько раз. Во-первых, не так много геологоразведки уже осталось. Они все изучили. Во-вторых, у них там конкуренция высокая. Ниши такой нет в нефтегазе, а по твердым есть", - объяснил он, почему компания не планирует предлагать работы Саудовской Аравии по углеводородам.
В то же время, по словам Горькова, в твердых полезных ископаемых у королевства слабая изученность недр, при этом есть потенциал по полиметаллам: меди, цинку, золоту.
Глава "Росгеологии" также поделился мнением, что российским металлургическим компаниям будет интересно выйти на рынок Саудовской Аравии.
Сейчас компания ведет переговоры с королевством о том, каким образом и с какими партнерами будут разрабатываться интересующие ее блоки, добавил Горьков.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Новак оценил рост товарооборота России и Саудовской Аравии