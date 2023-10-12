https://ria.ru/20231012/iskopaemye-1902147292.html

Москва предложила Эр-Рияду работы по разведке твердых полезных ископаемых

Москва предложила Эр-Рияду работы по разведке твердых полезных ископаемых - РИА Новости, 12.10.2023

Москва предложила Эр-Рияду работы по разведке твердых полезных ископаемых

"Росгеология" предлагает Саудовской Аравии работы по разведке твердых полезных ископаемых, по нефти и газу не планирует работать из-за высокой степени... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T00:20

2023-10-12T00:20

2023-10-12T00:20

саудовская аравия

сергей горьков

москва

эр-рияд (город)

росгеология

экономика

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Росгеология" предлагает Саудовской Аравии работы по разведке твердых полезных ископаемых, по нефти и газу не планирует работать из-за высокой степени изученности недр и конкуренции, сообщил журналистам глава компании Сергей Горьков в кулуарах Российской энергетической недели. "Саудовской Аравии предлагаем (работы - ред.) по твердым полезным ископаемым, потому что у них опыта немного. У нас есть понимание, как минимум, о десяти блоках, которые достаточно интересны в Саудовской Аравии по разработке полиметаллов. Мы их видим, понимаем, предлагаем активную работу по их разведке и последующему привлечению инвесторов к разработке", - сказал Горьков. "В нефти и газе сложно с ними работать, хотя мы пытались несколько раз. Во-первых, не так много геологоразведки уже осталось. Они все изучили. Во-вторых, у них там конкуренция высокая. Ниши такой нет в нефтегазе, а по твердым есть", - объяснил он, почему компания не планирует предлагать работы Саудовской Аравии по углеводородам. В то же время, по словам Горькова, в твердых полезных ископаемых у королевства слабая изученность недр, при этом есть потенциал по полиметаллам: меди, цинку, золоту. Глава "Росгеологии" также поделился мнением, что российским металлургическим компаниям будет интересно выйти на рынок Саудовской Аравии. Сейчас компания ведет переговоры с королевством о том, каким образом и с какими партнерами будут разрабатываться интересующие ее блоки, добавил Горьков. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231011/tovarooborot-1901951004.html

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саудовская аравия, сергей горьков, москва, эр-рияд (город), росгеология, экономика