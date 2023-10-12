https://ria.ru/20231012/iran-1902150042.html

Американский сенатор подготовил проект о повторной заморозке активов Ирана

Американский сенатор подготовил проект о повторной заморозке активов Ирана - РИА Новости, 12.10.2023

Американский сенатор подготовил проект о повторной заморозке активов Ирана

Сенатор от Арканзаса Том Коттон подготовил законопроект о блокировке Ирану доступа к находящимся в банке Катара и размороженным в рамках заключенной в августе... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T01:14

2023-10-12T01:14

2023-10-12T01:14

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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА новости. Сенатор от Арканзаса Том Коттон подготовил законопроект о блокировке Ирану доступа к находящимся в банке Катара и размороженным в рамках заключенной в августе сделки по обмену заключенными 6 миллиардов долларов, сообщается на сайте конгрессмена. Законопроект, соавтором которого выступил сенатор от Кентукки, лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл, требует "немедленной заморозки средств". Представители республиканской партии связывают Тегеран с недавней эскалацией ситуации в Израиле и обвиняют власти этой страны в поддержке ХАМАС. Ранее представители администрации США заявили, что из размороженных 6 миллиардов долларов "не был потрачен ни один доллар". Представитель Белого дома Джон Кирби также заявил, что США готовы вновь заморозить находящиеся в банке Катара иранские активы в случае вовлеченности Тегерана в палестино-израильский конфликт. "Цивилизованный мир должен вновь ввести серьезные наказания для режима, который способствует и поддерживает смертоносное зло против невинных израильтян, и США должны стать лидером и примером в этих усилиях, а заморозка активов станет важным первым шагом", - говорится в заявлении Макконнелла. Ранее с инициативой усиления давления на Иран выступил комитет по международным отношениям палаты представителей конгресса США. Тегеран в рамках сделки с США по обмену заключенными, состоявшейся в сентябре, получил доступ к замороженным активам в 6 миллиардов долларов, которые были переведены на счета иранских банков в Катаре. Госдеп уточнил, что размороженные средства принадлежали Ирану, Тегеран сможет их использовать только в рамках расходов на гуманитарные нужды, при этом США будут контролировать, куда идут эти средства. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

https://ria.ru/20231012/bayden-1902146114.html

https://ria.ru/20231011/ataka-1902117687.html

https://ria.ru/20231010/konflikt-1901878704.html

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