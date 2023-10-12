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В КБР проверят инцидент с рукоприкладством учительницы в отношении ученика - РИА Новости, 12.10.2023
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13:13 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/intsident-1902231988.html
В КБР проверят инцидент с рукоприкладством учительницы в отношении ученика
В КБР проверят инцидент с рукоприкладством учительницы в отношении ученика - РИА Новости, 12.10.2023
В КБР проверят инцидент с рукоприкладством учительницы в отношении ученика
Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарии проводит проверку после публикации в соцсетях видеоролика со случаем рукоприкладства со стороны учительницы... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:13
2023-10-12T13:13
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 12 окт - РИА Новости. Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарии проводит проверку после публикации в соцсетях видеоролика со случаем рукоприкладства со стороны учительницы в отношении школьника, сообщила пресс-служба министерства республики в Telegram-канале. В среду в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором учительница одной из школ в Кабардино-Балкарии рукой наносит несколько ударов по лицу и шее одного из учеников. "В связи с появившейся информацией о неправомерном поведении педагога в отношении ученика Минпросвещения КБР сообщает, что в настоящий момент проводится проверка случившегося инцидента как на муниципальном, так и на региональном уровне", - говорится в сообщении. Отмечается, что произошедшая ситуация недопустима в общеобразовательных учреждениях. "Вопрос взят на личный контроль министра просвещения и науки КБР Анзора Езаова. По окончанию разбирательства будут приняты все соответствующие меры", - добавили в министерстве.
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происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В КБР проверят инцидент с рукоприкладством учительницы в отношении ученика

В КБР проверят инцидент с рукоприкладством учительницы в отношении школьника

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 12 окт - РИА Новости. Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарии проводит проверку после публикации в соцсетях видеоролика со случаем рукоприкладства со стороны учительницы в отношении школьника, сообщила пресс-служба министерства республики в Telegram-канале.
В среду в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором учительница одной из школ в Кабардино-Балкарии рукой наносит несколько ударов по лицу и шее одного из учеников.
«
"В связи с появившейся информацией о неправомерном поведении педагога в отношении ученика Минпросвещения КБР сообщает, что в настоящий момент проводится проверка случившегося инцидента как на муниципальном, так и на региональном уровне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что произошедшая ситуация недопустима в общеобразовательных учреждениях. "Вопрос взят на личный контроль министра просвещения и науки КБР Анзора Езаова. По окончанию разбирательства будут приняты все соответствующие меры", - добавили в министерстве.
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ПроисшествияКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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