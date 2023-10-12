https://ria.ru/20231012/intsident-1902231988.html

В КБР проверят инцидент с рукоприкладством учительницы в отношении ученика

В КБР проверят инцидент с рукоприкладством учительницы в отношении ученика - РИА Новости, 12.10.2023

В КБР проверят инцидент с рукоприкладством учительницы в отношении ученика

Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарии проводит проверку после публикации в соцсетях видеоролика со случаем рукоприкладства со стороны учительницы... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:13

2023-10-12T13:13

2023-10-12T13:13

происшествия

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 12 окт - РИА Новости. Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарии проводит проверку после публикации в соцсетях видеоролика со случаем рукоприкладства со стороны учительницы в отношении школьника, сообщила пресс-служба министерства республики в Telegram-канале. В среду в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором учительница одной из школ в Кабардино-Балкарии рукой наносит несколько ударов по лицу и шее одного из учеников. "В связи с появившейся информацией о неправомерном поведении педагога в отношении ученика Минпросвещения КБР сообщает, что в настоящий момент проводится проверка случившегося инцидента как на муниципальном, так и на региональном уровне", - говорится в сообщении. Отмечается, что произошедшая ситуация недопустима в общеобразовательных учреждениях. "Вопрос взят на личный контроль министра просвещения и науки КБР Анзора Езаова. По окончанию разбирательства будут приняты все соответствующие меры", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230329/uchitel-1861663423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр)