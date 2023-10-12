https://ria.ru/20231012/ii-1902313719.html
Рособрнадзор не увидел угрозы для системы ЕГЭ из-за развития нейросетей
Рособрнадзор не увидел угрозы для системы ЕГЭ из-за развития нейросетей - РИА Новости, 12.10.2023
Рособрнадзор не увидел угрозы для системы ЕГЭ из-за развития нейросетей
Развитие нейросетей не несет угрозы для системы единого государственного экзамена, использование гаджетов во время экзаменов запрещено порядком проведения ЕГЭ,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T16:59
2023-10-12T16:59
2023-10-12T16:59
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Развитие нейросетей не несет угрозы для системы единого государственного экзамена, использование гаджетов во время экзаменов запрещено порядком проведения ЕГЭ, и участники реальных экзаменов никак не смогут воспользоваться помощью искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора. Ранее в пресс-службе "Яндекса" сообщили, что нейросеть YandexGPT 2 набрала на ЕГЭ балл, необходимый для поступления в вуз - ее средняя оценка составила 55 баллов, это первый случай в России, когда генеративная сеть сдала этот экзамен и выполнила все задания. Специалисты получили варианты ЕГЭ по литературе, которые использовались при проведении тренировочных экзаменов в 2021-2023 годах, от Московского центра непрерывного математического образования и убедились, что применявшаяся для обучения YandexGPT база данных не содержит ответов на них. "Для системы ЕГЭ развитие нейросетей угрозы не несет, так как использование гаджетов во время экзаменов запрещено порядком проведения ЕГЭ, и участники реальных экзаменов никак не смогут воспользоваться помощью искусственного интеллекта", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что тренировать искусственный интеллект разработчики могут на любых задачах, в том числе заданиях ЕГЭ, но сам экзамен не ориентирован на тестирование возможностей нейросетей.
https://ria.ru/20231012/ege-1902291670.html
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Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Яндекс, ИИ
Рособрнадзор не увидел угрозы для системы ЕГЭ из-за развития нейросетей
Рособрнадзор: развитие нейросетей не несет угрозы для системы ЕГЭ