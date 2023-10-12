https://ria.ru/20231012/ii-1902304254.html
В Череповце власти хотят отдать дорожное движение под управление нейросети
В Череповце власти хотят отдать дорожное движение под управление нейросети - РИА Новости, 12.10.2023
В Череповце власти хотят отдать дорожное движение под управление нейросети
Искусственный интеллект планируют привлекать к контролю дорожного движения в Череповце Вологодской области, сообщил глава города Вадим Германов в своем... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T16:40
2023-10-12T16:40
2023-10-12T16:40
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Искусственный интеллект планируют привлекать к контролю дорожного движения в Череповце Вологодской области, сообщил глава города Вадим Германов в своем Telegram-канале. "В течение нескольких лет, когда искусственный интеллект распространит свое влияние на весь город, он сможет прогнозировать дорожную ситуацию и настраивать "зеленые волны" так, чтобы не допускать пробок. Таким образом, система не позволит проблеме возникнуть. Это гораздо эффективнее, чем потом героически ее решать", - отметил Германов. Сейчас искусственный интеллект в Череповце определяет режим работы некоторых светофоров и корректирует их дистанционно, из центра организации дорожного движения. Отмечается, что далее при помощи нейросетей планируется обеспечивать беспрепятственный проезд для общественного транспорта- система сможет включать зеленый свет по маршруту движения автобусов.
https://ria.ru/20231009/mishustin-1901441571.html
https://ria.ru/20230928/ii-1899123189.html
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общество, череповец, вологодская область, ии, технологии
Общество, Череповец, Вологодская область, ИИ, Технологии
В Череповце власти хотят отдать дорожное движение под управление нейросети
Власти Череповца хотят отдать управление дорожным движением нейросети
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости.
Искусственный интеллект планируют привлекать к контролю дорожного движения в Череповце Вологодской области, сообщил глава города Вадим Германов в своем Telegram-канале
.
"В течение нескольких лет, когда искусственный интеллект распространит свое влияние на весь город, он сможет прогнозировать дорожную ситуацию и настраивать "зеленые волны" так, чтобы не допускать пробок. Таким образом, система не позволит проблеме возникнуть. Это гораздо эффективнее, чем потом героически ее решать", - отметил Германов.
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Сейчас искусственный интеллект в Череповце определяет режим работы некоторых светофоров и корректирует их дистанционно, из центра организации дорожного движения.
Отмечается, что далее при помощи нейросетей планируется обеспечивать беспрепятственный проезд для общественного транспорта- система сможет включать зеленый свет по маршруту движения автобусов.
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