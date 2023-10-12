В Киеве заявили о поставке из Испании зенитного ракетного комплекса Hawk
Офис Зеленского: Испания поставила Украине ЗРК Hawk и партию боеприпасов
© Фото : U.S. Army Photo / Pfc. Nicholas VidroЗенитный ракетный комплекс средней дальности MIM-23 Hawk
© Фото : U.S. Army Photo / Pfc. Nicholas Vidro
Зенитный ракетный комплекс средней дальности MIM-23 Hawk. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Испания поставила украинским военным зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Hawk и партию артиллерийских боеприпасов калибра 155 и 105 миллиметров, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
"ЗРК Hawk, боеприпасы 155 и 105 калибров для наших воинов. Спасибо союзникам из Испании", - написал Ермак.
Правительство Испании в начале ноября прошлого года объявило, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.