https://ria.ru/20231012/hawk-1902207227.html

В Киеве заявили о поставке из Испании зенитного ракетного комплекса Hawk

В Киеве заявили о поставке из Испании зенитного ракетного комплекса Hawk - РИА Новости, 12.10.2023

В Киеве заявили о поставке из Испании зенитного ракетного комплекса Hawk

Испания поставила украинским военным зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Hawk и партию артиллерийских боеприпасов калибра 155 и 105 миллиметров, сообщил глава... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T11:23

2023-10-12T11:23

2023-10-12T11:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

испания

андрей ермак

нато

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823855552_599:0:2299:956_1920x0_80_0_0_5cc82851c0c136ba473afe88fb0b136d.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Испания поставила украинским военным зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Hawk и партию артиллерийских боеприпасов калибра 155 и 105 миллиметров, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале. "ЗРК Hawk, боеприпасы 155 и 105 калибров для наших воинов. Спасибо союзникам из Испании", - написал Ермак. Правительство Испании в начале ноября прошлого года объявило, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231003/krym-1900174539.html

украина

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, испания, андрей ермак, нато, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины