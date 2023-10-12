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Первый самолет с гуманитарной помощью для сектора Газа прибыл в Египет - РИА Новости, 12.10.2023
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14:57 12.10.2023 (обновлено: 17:49 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/gumpomosch-1902268796.html
Первый самолет с гуманитарной помощью для сектора Газа прибыл в Египет
Первый самолет с гуманитарной помощью для сектора Газа прибыл в Египет - РИА Новости, 12.10.2023
Первый самолет с гуманитарной помощью для сектора Газа прибыл в Египет
Первый самолет с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа прибыл в аэропорт города Эль-Ариш в Египте из Иордании, сообщил Al Sumaria. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:57
2023-10-12T17:49
в мире
израиль
иордания
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
египет
сектор газа
исмаил хания
эль-ариш
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ДОХА, 12 авг — РИА Новости. Первый самолет с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа прибыл в аэропорт города Эль-Ариш в Египте из Иордании, сообщил Al Sumaria.По данным иракского телеканала, на борту воздушного судна находятся 20 тонн гуманитарной помощи.Иорданское госагентство новостей подтвердило, что по указанию короля Абдаллы II Иорданская хашимитская благотворительная организация в координации с Министерством иностранных дел страны и Военно-воздушными силами направила первый самолет с гуманитарной помощью.&quot;В самолете находятся медикаменты и предметы медицинского назначения для медучреждений, работающих в секторе Газа в соответствии с их основными и неотложными потребностями, о которых было объявлено&quot;, — говорится в публикации.Сегодня МИД Египта призвал доставлять гуманитарную помощь для палестинцев в секторе Газа в аэропорт Эль-Ариш на Синайском полуострове, чтобы оттуда доставлять ее через пограничный переход Рафах.Столкновения в ИзраилеПалестино-израильский конфликт обострился утром 7 октября, когда Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа. Вооруженные бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге ближневосточной страны. По последним данным, в Израиле жертвами нападения ХАМАС стали более 1300 человек. В результате ответных обстрелов в секторе Газа погибли 1203 человека.На данный момент подтверждена гибель четырех россиян, шестеро числятся пропавшими без вести. Неизвестной остается судьба десятков граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся представители Австрии, Китая, Мексики, Франции, а также, по разным данным, около 150 израильтян.Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об освобождении израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
https://ria.ru/20231012/sderot-1902229192.html
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израиль
иордания
египет
сектор газа
эль-ариш
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в мире, израиль, иордания, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, сектор газа, исмаил хания, эль-ариш, абдалла ii, хамас
В мире, Израиль, Иордания, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Египет, Сектор Газа, Исмаил Хания, Эль-Ариш, Абдалла II, Хамас
Первый самолет с гуманитарной помощью для сектора Газа прибыл в Египет

Al Sumaria: первый самолет с гумпомощью для Газы прибыл в Египет из Иордании

© РИА НовостиСамолет с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа из Иордании в аэропорте города Эль-Ариш в Египте. 12 октября 2023
Самолет с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа из Иордании в аэропорте города Эль-Ариш в Египте. 12 октября 2023
© РИА Новости
Самолет с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа из Иордании в аэропорте города Эль-Ариш в Египте. 12 октября 2023
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ДОХА, 12 авг — РИА Новости. Первый самолет с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа прибыл в аэропорт города Эль-Ариш в Египте из Иордании, сообщил Al Sumaria.
По данным иракского телеканала, на борту воздушного судна находятся 20 тонн гуманитарной помощи.
Израильский военный и местная жительница в Сдероте - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Мэр израильского Сдерота призвал военных эвакуировать жителей
12:59
Иорданское госагентство новостей подтвердило, что по указанию короля Абдаллы II Иорданская хашимитская благотворительная организация в координации с Министерством иностранных дел страны и Военно-воздушными силами направила первый самолет с гуманитарной помощью.
«

"В самолете находятся медикаменты и предметы медицинского назначения для медучреждений, работающих в секторе Газа в соответствии с их основными и неотложными потребностями, о которых было объявлено", — говорится в публикации.

Сегодня МИД Египта призвал доставлять гуманитарную помощь для палестинцев в секторе Газа в аэропорт Эль-Ариш на Синайском полуострове, чтобы оттуда доставлять ее через пограничный переход Рафах.
Израильский истребитель F-16D - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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14:14

Столкновения в Израиле

Палестино-израильский конфликт обострился утром 7 октября, когда Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа. Вооруженные бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге ближневосточной страны.
По последним данным, в Израиле жертвами нападения ХАМАС стали более 1300 человек. В результате ответных обстрелов в секторе Газа погибли 1203 человека.
На данный момент подтверждена гибель четырех россиян, шестеро числятся пропавшими без вести. Неизвестной остается судьба десятков граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся представители Австрии, Китая, Мексики, Франции, а также, по разным данным, около 150 израильтян.
Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об освобождении израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
 
В миреИзраильИорданияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЕгипетСектор ГазаИсмаил ХанияЭль-АришАбдалла IIХамас
 
 
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