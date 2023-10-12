Первый самолет с гуманитарной помощью для сектора Газа прибыл в Египет
Al Sumaria: первый самолет с гумпомощью для Газы прибыл в Египет из Иордании
© РИА НовостиСамолет с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа из Иордании в аэропорте города Эль-Ариш в Египте. 12 октября 2023
© РИА Новости
Самолет с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа из Иордании в аэропорте города Эль-Ариш в Египте. 12 октября 2023
ДОХА, 12 авг — РИА Новости. Первый самолет с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа прибыл в аэропорт города Эль-Ариш в Египте из Иордании, сообщил Al Sumaria.
По данным иракского телеканала, на борту воздушного судна находятся 20 тонн гуманитарной помощи.
Иорданское госагентство новостей подтвердило, что по указанию короля Абдаллы II Иорданская хашимитская благотворительная организация в координации с Министерством иностранных дел страны и Военно-воздушными силами направила первый самолет с гуманитарной помощью.
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"В самолете находятся медикаменты и предметы медицинского назначения для медучреждений, работающих в секторе Газа в соответствии с их основными и неотложными потребностями, о которых было объявлено", — говорится в публикации.
Сегодня МИД Египта призвал доставлять гуманитарную помощь для палестинцев в секторе Газа в аэропорт Эль-Ариш на Синайском полуострове, чтобы оттуда доставлять ее через пограничный переход Рафах.
Столкновения в Израиле
Палестино-израильский конфликт обострился утром 7 октября, когда Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа. Вооруженные бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге ближневосточной страны.
По последним данным, в Израиле жертвами нападения ХАМАС стали более 1300 человек. В результате ответных обстрелов в секторе Газа погибли 1203 человека.
На данный момент подтверждена гибель четырех россиян, шестеро числятся пропавшими без вести. Неизвестной остается судьба десятков граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся представители Австрии, Китая, Мексики, Франции, а также, по разным данным, около 150 израильтян.
Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об освобождении израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.