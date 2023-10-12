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Египет призвал доставлять гумпомощь для сектора Газа в аэропорт Эль-Ариш - РИА Новости, 12.10.2023
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13:20 12.10.2023 (обновлено: 13:42 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/gumpomosch-1902235023.html
Египет призвал доставлять гумпомощь для сектора Газа в аэропорт Эль-Ариш
Египет призвал доставлять гумпомощь для сектора Газа в аэропорт Эль-Ариш - РИА Новости, 12.10.2023
Египет призвал доставлять гумпомощь для сектора Газа в аэропорт Эль-Ариш
Египет призвал доставлять гуманитарную помощь для сектора Газа в международный аэропорт Эль-Ариш на Синайском полуострове, сообщило египетское... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:20
2023-10-12T13:42
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
египет
эль-ариш
синайский полуостров
сектор газа
в мире
израиль
хамас
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КАИР, 12 окт - РИА Новости. Египет призвал доставлять гуманитарную помощь для сектора Газа в международный аэропорт Эль-Ариш на Синайском полуострове, сообщило египетское внешнеполитическое ведомство."Арабская Республика Египет призывает все государств и международные и региональные организации, желающие оказать гуманитарную помощь палестинскому народу в секторе Газа, доставлять эту помощь в международный аэропорт Эль-Ариш, который был выбран египетской стороной для приема международной гуманитарной помощи", - говорится в заявлении МИД Египта.Кроме того, ведомство подчеркнуло, что КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа "открыт для работы и не закрывался, однако не функционирует в привычном режиме из-за ущерба в результате израильских ударов по палестинской стороне погранперехода"."Египет требует от Израиля воздержаться от ударов по палестинской стороне погранперехода, чтобы усилия по ремонту и восстановлению увенчались успехом и позволили ему работать как КПП и спасательный круг для палестинских братьев в секторе", - отметил МИД Египта.Во вторник египетские источники заявили РИА Новости, что двое египетских рабочих пострадали от осколков из-за обстрела Израилем палестинской стороны КПП "Рафах". Армия обороны Израиля признала, что ее самолеты во вторник нанесли удары по КПП. Ранее источники сообщали, что "Рафах" вновь закрыт из-за израильских ударов по палестинской части погранперехода.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231011/zapad-1901987027.html
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https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
египет
эль-ариш
синайский полуостров
сектор газа
израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, эль-ариш, синайский полуостров, сектор газа, в мире, израиль, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Египет, Эль-Ариш, Синайский полуостров, Сектор Газа, В мире, Израиль, Хамас
Египет призвал доставлять гумпомощь для сектора Газа в аэропорт Эль-Ариш

Египет призвал доставлять гумпомощь для Газы в аэропорт Эль-Ариш на Синае

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе
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КАИР, 12 окт - РИА Новости. Египет призвал доставлять гуманитарную помощь для сектора Газа в международный аэропорт Эль-Ариш на Синайском полуострове, сообщило египетское внешнеполитическое ведомство.
«
"Арабская Республика Египет призывает все государств и международные и региональные организации, желающие оказать гуманитарную помощь палестинскому народу в секторе Газа, доставлять эту помощь в международный аэропорт Эль-Ариш, который был выбран египетской стороной для приема международной гуманитарной помощи", - говорится в заявлении МИД Египта.
Сломанные ворота в кибуц Кфар-Аза. 10 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Сорок обезглавленных младенцев уничтожат Запад
Вчера, 13:13
Кроме того, ведомство подчеркнуло, что КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа "открыт для работы и не закрывался, однако не функционирует в привычном режиме из-за ущерба в результате израильских ударов по палестинской стороне погранперехода".
«
"Египет требует от Израиля воздержаться от ударов по палестинской стороне погранперехода, чтобы усилия по ремонту и восстановлению увенчались успехом и позволили ему работать как КПП и спасательный круг для палестинских братьев в секторе", - отметил МИД Египта.
Во вторник египетские источники заявили РИА Новости, что двое египетских рабочих пострадали от осколков из-за обстрела Израилем палестинской стороны КПП "Рафах". Армия обороны Израиля признала, что ее самолеты во вторник нанесли удары по КПП. Ранее источники сообщали, что "Рафах" вновь закрыт из-за израильских ударов по палестинской части погранперехода.
Мечеть в Хан-Юнисе, разрушенная в результате израильского авиаудара по территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Мировое большинство и на Ближнем Востоке против Запада
Вчера, 08:00
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
10 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЕгипетЭль-АришСинайский полуостровСектор ГазаВ миреИзраильХамас
 
 
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