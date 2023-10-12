https://ria.ru/20231012/gosuslugi-1902335241.html

Россияне через "Госуслуги" женятся в разы чаще, чем разводятся

Россияне через "Госуслуги" женятся в разы чаще, чем разводятся - РИА Новости, 12.10.2023

Россияне через "Госуслуги" женятся в разы чаще, чем разводятся

Россияне через "Госуслуги" женятся в шесть раз чаще, чем разводятся, в этом году заявления на заключение брака через портал подали 410 тысяч раз, а на развод -... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:53

2023-10-12T17:53

2023-10-12T17:53

общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россияне через "Госуслуги" женятся в шесть раз чаще, чем разводятся, в этом году заявления на заключение брака через портал подали 410 тысяч раз, а на развод - 70 тысяч раз, сообщает Минцифры в своем Telegram-канале. "С помощью "Госуслуг" женятся в 6 раз чаще, чем разводятся. На "Госуслугах" можно подать заявление как на заключение, так и на расторжение брака. Но, к счастью, пользователи портала чаще женятся, чем разводятся", - говорится в сообщении. Там отметили, что в 2023 году заявления на заключение брака через портал подали 410 тысяч раз, а на развод - 70 тысяч раз, при этом заявление в ЗАГС о браке чаще всего подают в пятницу и субботу, а о разводе - во вторник. Средний возраст женщин, которые планируют вступить в брак - 31 год, а мужчин - 33 года. В свою очередь министерство добавило, что средний возраст для развода и у мужчин, и у женщин - 37 лет. Уточняется, что чаще всего для заключения брака порталом пользуются жители Москвы, на втором месте Московская область. Следом в этом рейтинге идут Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. Тогда как число разводов больше всего в Московской области, Москве и Татарстане, а Тульская область закрывает топ-5.

https://ria.ru/20231001/gosuslugi-1899745828.html

https://ria.ru/20231004/ekspert-1900329569.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург