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Россияне через "Госуслуги" женятся в разы чаще, чем разводятся - РИА Новости, 12.10.2023
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17:53 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/gosuslugi-1902335241.html
Россияне через "Госуслуги" женятся в разы чаще, чем разводятся
Россияне через "Госуслуги" женятся в разы чаще, чем разводятся - РИА Новости, 12.10.2023
Россияне через "Госуслуги" женятся в разы чаще, чем разводятся
Россияне через "Госуслуги" женятся в шесть раз чаще, чем разводятся, в этом году заявления на заключение брака через портал подали 410 тысяч раз, а на развод -... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:53
2023-10-12T17:53
общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россияне через "Госуслуги" женятся в шесть раз чаще, чем разводятся, в этом году заявления на заключение брака через портал подали 410 тысяч раз, а на развод - 70 тысяч раз, сообщает Минцифры в своем Telegram-канале. "С помощью "Госуслуг" женятся в 6 раз чаще, чем разводятся. На "Госуслугах" можно подать заявление как на заключение, так и на расторжение брака. Но, к счастью, пользователи портала чаще женятся, чем разводятся", - говорится в сообщении. Там отметили, что в 2023 году заявления на заключение брака через портал подали 410 тысяч раз, а на развод - 70 тысяч раз, при этом заявление в ЗАГС о браке чаще всего подают в пятницу и субботу, а о разводе - во вторник. Средний возраст женщин, которые планируют вступить в брак - 31 год, а мужчин - 33 года. В свою очередь министерство добавило, что средний возраст для развода и у мужчин, и у женщин - 37 лет. Уточняется, что чаще всего для заключения брака порталом пользуются жители Москвы, на втором месте Московская область. Следом в этом рейтинге идут Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. Тогда как число разводов больше всего в Московской области, Москве и Татарстане, а Тульская область закрывает топ-5.
https://ria.ru/20231001/gosuslugi-1899745828.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург
Россияне через "Госуслуги" женятся в разы чаще, чем разводятся

Минцифры: россияне через "Госуслуги" женятся в 6 раз чаще, чем разводятся

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПриложение Госуслуги
Приложение Госуслуги - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россияне через "Госуслуги" женятся в шесть раз чаще, чем разводятся, в этом году заявления на заключение брака через портал подали 410 тысяч раз, а на развод - 70 тысяч раз, сообщает Минцифры в своем Telegram-канале.
"С помощью "Госуслуг" женятся в 6 раз чаще, чем разводятся. На "Госуслугах" можно подать заявление как на заключение, так и на расторжение брака. Но, к счастью, пользователи портала чаще женятся, чем разводятся", - говорится в сообщении.
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Там отметили, что в 2023 году заявления на заключение брака через портал подали 410 тысяч раз, а на развод - 70 тысяч раз, при этом заявление в ЗАГС о браке чаще всего подают в пятницу и субботу, а о разводе - во вторник. Средний возраст женщин, которые планируют вступить в брак - 31 год, а мужчин - 33 года. В свою очередь министерство добавило, что средний возраст для развода и у мужчин, и у женщин - 37 лет.
Уточняется, что чаще всего для заключения брака порталом пользуются жители Москвы, на втором месте Московская область. Следом в этом рейтинге идут Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. Тогда как число разводов больше всего в Московской области, Москве и Татарстане, а Тульская область закрывает топ-5.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
 
 
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