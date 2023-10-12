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В Госдуме могут начать разрабатывать меры ответственности для релокантов - РИА Новости, 12.10.2023
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18:18 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/gosduma-1902342650.html
В Госдуме могут начать разрабатывать меры ответственности для релокантов
В Госдуме могут начать разрабатывать меры ответственности для релокантов - РИА Новости, 12.10.2023
В Госдуме могут начать разрабатывать меры ответственности для релокантов
Депутат ГД Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что предложит создать рабочую группу на площадке Госдумы по выработке дополнительных мер ответственности для... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T18:18
2023-10-12T18:18
россия
султан хамзаев
киев
вячеслав володин
генеральная прокуратура рф
вооруженные силы украины
госдума рф
юрий швыткин
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что предложит создать рабочую группу на площадке Госдумы по выработке дополнительных мер ответственности для релокантов, которые по его мнению дискредитировали Россию. Ранее в четверг зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин внес протокольное поручение о проведении Генпрокуратурой проверки в отношении Ивана Урганта, Михаила Фридмана, Максима Галкина* и других на предмет дискредитации ВС РФ и финансирования ВСУ. "Обращусь на имя Вячеслава Викторовича Володина организовать рабочую группу на площадке Государственной Думы по выработке дополнительных мер ответственности для релокантов, которые критиковали свою страну, а сегодня вернулись обратно и "тихо" пытаются зарабатывать деньги, находясь уже в нашей стране", - сказал Хамзаев. По его словам, юридически они - граждане России, с конституционными правами, а морально – они предатели. "Я думаю будут люди, которые будут пытаться избежать ответственности. Уже наша задача осуществить депутатский контроль, чтобы в отношении них закон работал принципиально жестко", - подчеркнул Хамзаев. Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что релокантам, уехавшим из России и поддержавшим нацистский киевский режим, "обеспечен Магадан". По его словам, покинувшие страну и "совершившие подлые поступки" должны понимать, что на родине их не просто не ждут. Володин уточнил, что речь идет о тех, кто открыто высказывался в поддержку украинских властей и радовался террористическим атакам Киева на российские регионы.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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россия, султан хамзаев, киев, вячеслав володин, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, госдума рф, юрий швыткин, общество
Россия, Султан Хамзаев, Киев, Вячеслав Володин, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Юрий Швыткин, Общество
В Госдуме могут начать разрабатывать меры ответственности для релокантов

В ГД могут создать группу по выработке мер ответственности для релокантов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что предложит создать рабочую группу на площадке Госдумы по выработке дополнительных мер ответственности для релокантов, которые по его мнению дискредитировали Россию.
Ранее в четверг зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин внес протокольное поручение о проведении Генпрокуратурой проверки в отношении Ивана Урганта, Михаила Фридмана, Максима Галкина* и других на предмет дискредитации ВС РФ и финансирования ВСУ.
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"Обращусь на имя Вячеслава Викторовича Володина организовать рабочую группу на площадке Государственной Думы по выработке дополнительных мер ответственности для релокантов, которые критиковали свою страну, а сегодня вернулись обратно и "тихо" пытаются зарабатывать деньги, находясь уже в нашей стране", - сказал Хамзаев.
По его словам, юридически они - граждане России, с конституционными правами, а морально – они предатели.
"Я думаю будут люди, которые будут пытаться избежать ответственности. Уже наша задача осуществить депутатский контроль, чтобы в отношении них закон работал принципиально жестко", - подчеркнул Хамзаев.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что релокантам, уехавшим из России и поддержавшим нацистский киевский режим, "обеспечен Магадан". По его словам, покинувшие страну и "совершившие подлые поступки" должны понимать, что на родине их не просто не ждут. Володин уточнил, что речь идет о тех, кто открыто высказывался в поддержку украинских властей и радовался террористическим атакам Киева на российские регионы.
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РоссияСултан ХамзаевКиевВячеслав ВолодинГенеральная прокуратура РФВооруженные силы УкраиныГосдума РФЮрий ШвыткинОбщество
 
 
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