https://ria.ru/20231012/gonkong-1902167122.html

Генконсул оценил интерес российских компаний к Гонконгской бирже

Генконсул оценил интерес российских компаний к Гонконгской бирже - РИА Новости, 12.10.2023

Генконсул оценил интерес российских компаний к Гонконгской бирже

Интерес российских компаний к Гонконгской бирже будет увеличиваться на фоне роста товарооборота России и Китая и расширения операций в юанях, заявил в интервью... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T07:36

2023-10-12T07:36

2023-10-12T07:36

россия

китай

гонконг

экономика

гонконгская фондовая биржа

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ПЕКИН, 12 окт - РИА Новости. Интерес российских компаний к Гонконгской бирже будет увеличиваться на фоне роста товарооборота России и Китая и расширения операций в юанях, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Гонконге Анатолий Каргаполов. "На фоне уверенного роста товарооборота России и Китая, а также принимая во внимание расширение практики юаневых операций, полагаем, что интерес российских компаний к Гонконгской бирже будет только расти", - сказал Каргаполов. Он отметил, что Гонконгская фондовая биржа является уникальной для мировой и китайской финансовой системы торговой площадкой, в первую очередь с точки зрения доступа иностранных инвесторов к ценным бумагам КНР. "Развивается и международный сегмент биржи, в настоящее время здесь имеют листинг две крупные российские компании – RUSAL и IRC", - отметил он.

https://ria.ru/20231012/gonkong-1902161648.html

россия

китай

гонконг

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россия, китай, гонконг, экономика, гонконгская фондовая биржа