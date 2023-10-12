https://ria.ru/20231012/gonkong-1902167122.html
Генконсул оценил интерес российских компаний к Гонконгской бирже
Генконсул оценил интерес российских компаний к Гонконгской бирже - РИА Новости, 12.10.2023
Генконсул оценил интерес российских компаний к Гонконгской бирже
Интерес российских компаний к Гонконгской бирже будет увеличиваться на фоне роста товарооборота России и Китая и расширения операций в юанях, заявил в интервью... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T07:36
2023-10-12T07:36
2023-10-12T07:36
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ПЕКИН, 12 окт - РИА Новости. Интерес российских компаний к Гонконгской бирже будет увеличиваться на фоне роста товарооборота России и Китая и расширения операций в юанях, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Гонконге Анатолий Каргаполов. "На фоне уверенного роста товарооборота России и Китая, а также принимая во внимание расширение практики юаневых операций, полагаем, что интерес российских компаний к Гонконгской бирже будет только расти", - сказал Каргаполов. Он отметил, что Гонконгская фондовая биржа является уникальной для мировой и китайской финансовой системы торговой площадкой, в первую очередь с точки зрения доступа иностранных инвесторов к ценным бумагам КНР. "Развивается и международный сегмент биржи, в настоящее время здесь имеют листинг две крупные российские компании – RUSAL и IRC", - отметил он.
https://ria.ru/20231012/gonkong-1902161648.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, китай, гонконг, экономика, гонконгская фондовая биржа
Россия, Китай, Гонконг, Экономика, Гонконгская фондовая биржа
Генконсул оценил интерес российских компаний к Гонконгской бирже
Дипломат Каргаполов: интерес российских компаний к Гонконгской бирже будет расти