https://ria.ru/20231012/genotsid-1902154957.html

В Венесуэле назвали полную блокаду Газы геноцидом

В Венесуэле назвали полную блокаду Газы геноцидом - РИА Новости, 12.10.2023

В Венесуэле назвали полную блокаду Газы геноцидом

Полная блокада Газы Израилем является геноцидом, международное сообщество должно объединиться в защиту прав Палестины, которая имеет право на свою землю и... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T02:49

2023-10-12T02:49

2023-10-12T02:49

израиль

венесуэла

палестина

биньямин нетаньяху

хамас

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МЕХИКО, 12 окт - РИА Новости. Полная блокада Газы Израилем является геноцидом, международное сообщество должно объединиться в защиту прав Палестины, которая имеет право на свою землю и развитие, заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Дэлси Родригес в эфире телеканала VTV. "В это самое время, в настоящий момент Газе уже отключили электричество, электростанция больше не работает. Что ж, на глазах всего мира совершается геноцид, когда не допускаются поставки гуманитарной помощи, когда блокируется доступ к основным услугам, таким как вода и электричество. Мы должны объединиться перед лицом медиа-машины, сионистского видения, которое отрицает и серьезным образом нарушает права палестинского народа", - заявила Родригес в комментарии, который она дала на полях шестого форума "Российская энергетическая неделя". По словам Родригес, Каракас считает разгоревшийся конфликт результатом "десятилетиями накопленного разочарования палестинского народа, который не нашел в многостороннем пространстве, как утвердиться, как эффективно реализовать исторические права Палестины". "Были десятилетия угнетения, десятилетия унижения народа, имеющего право на свою территорию, народа, имеющего право на свою землю, народа, имеющего право на развитие и мир. Были десятилетия убийств, резни – детей бросали в тюрьмы, детей убивали. Жизнь палестинского ребенка стоит столько же, сколько жизнь израильского ребенка, жизнь израильского ребенка стоит столько же, сколько жизнь палестинского ребенка. И сегодня мы просим остановить насилие", - добавила вице-президент Венесуэлы. Как подчеркнула Родригес, Каракас призывает уважать резолюции Организации Объединенных Наций в отношении палестинского государства, решения о двух государствах, и уважать Восточный Иерусалим как столицу Палестины. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1100.

https://ria.ru/20231012/tsakhal-1902154293.html

https://ria.ru/20231012/gumpomosch-1902149493.html

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израиль, венесуэла, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, в мире